In America istituito il Cristiana Pegoraro Day dalla Contea di Westchester (NY)

L’artista è stata insignita anche dell’Arts Impact Award per la sua attività di pianista e compositrice. La proclamazione durante un evento a New York in cui ha eseguito il suo brano ‘Sailing away’

La Contea di Westchester dello Stato di New York ha istituito una giornata in onore di Cristiana Pegoraro. Il 28 marzo 2026, infatti, come da proclamazione ufficiale del Consiglio legislativo della Contea, ricorrerà il Cristiana Pegoraro Day. L’onorificenza è stata consegnata alla pianista di fama internazionale, a New York, durante una serata al Triad Theater per le celebrazioni della Festa della donna, che in America si sviluppano nel corso di tutto il mese di marzo, occasione in cui Cristiana Pegoraro è stata anche insignita dell’Arts Impact Award per la sua attività di donna pianista e compositrice che ha portato nel mondo maestria artistica e ha profuso un profondo impegno per lo scambio culturale e la diffusione della musica e delle arti. Durante l’evento newyorkese, di cui è stata ospite d’onore, Cristiana Pegoraro si è esibita al pianoforte eseguendo la sua composizione ‘Sailing Away’, accompagnata dalla proiezione del videoclip del brano girato nel sito di Carsulae, a Terni, e realizzato dalla Fondazione Carit, a sottolineare la costante attenzione dell’artista nella promozione e valorizzazione del territorio.

A consegnare il documento della proclamazione a Cristiana Pegoraro durante la serata è stato David Tubiolo, legislatore del 14esimo Distretto. La proclamazione è stata decisa dal Consiglio dei legislatori della Contea di Westchester guidato dal presidente Vedat Gashi.

La giornata è stata istituita “considerando che la carriera di Cristiana Pegoraro – si legge nel testo della proclamazione – come interprete, compositrice e sostenitrice delle arti riflette l’impatto profondo delle donne nello sviluppo del panorama musicale mondiale. Cristiana Pegoraro è celebrata con un grande rispetto e gratitudine e come un’ispirazione per tutti i presenti”.

“Sono estremamente felice di questo riconoscimento – ha commentato Cristiana Pegoraro – che mi ha colto assolutamente di sorpresa, riceverlo per me è un grandissimo onore. Come donna e come artista sono grata alla Contea di Westchester che ha voluto riconoscere l’impegno e la passione che metto nella mia attività attraverso la musica”.