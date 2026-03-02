Il vetro e le attività Culturali 2026 del Blueside jazz Club

Un fitto programma annuale di eventi artistici e artigianali tra laboratori creativi e concerti live Jazz, Blues e Swing, in un contesto suggestivo dove il vetro è protagonista assoluto

Nel cuore del centro storico di Perugia, il Blueside Jazz Club presenta il programma 2026: un calendario ricco e articolato che propone un vero e proprio percorso tra musica, sperimentazione artistica, design e gusto. Ogni appuntamento è pensato come un’esperienza immersiva, in cui il pubblico diventa parte attiva di una narrazione fatta di suoni, materia e atmosfere evocative.



Da quest’anno le attività sono state organizzate in quattro tipologie di eventi – concerti live, laboratori creativi artigianali, vernissage e pop-up – che scandiranno l’intero anno. Il filo conduttore che unisce ogni proposta è il racconto del vetro borosilicato: la sua storia, il suo riuso, la sua natura multiforme e la straordinaria capacità di essere decontestualizzato e trasformato in forme sempre nuove. Per Blueside il vetro non è solo un materiale, ma un elemento identitario e culturale.



Tutti gli eventi si svolgono all’interno del negozio Blueside Cult Store, spazio interamente dedicato al mondo del vetro in tutte le sue forme: oggetti di design e accessori fashion realizzati artigianalmente da maestri soffiatori. In questo luogo di forte contaminazione creativa, al secondo piano si apre un ambiente esclusivo con vetrate ad arco affacciate su Via Oberdan, scenario ideale per esperienze che intrecciano musica, racconto, arte e convivialità.



Il primo appuntamento dell’anno è in programma sabato 21 febbraio con il laboratorio creativo “Invecchia il tuo vetro con la sabbia e le spezie” (9:00 – 12:00). Un corso pratico che unisce sperimentazione artistica e riflessione estetica: i partecipanti lavoreranno su vasi in vetro di ispirazione alchemica, trasformandoli attraverso stratificazioni di sabbie, terre naturali, spezie e pigmenti. Il laboratorio è aperto a tutti e non richiede competenze artistiche: è un invito a sperimentare, rallentare e creare qualcosa di personale. Ingresso libero – massimo 20 partecipanti.



Il 7 marzo alle ore 21:00 spazio al primo concerto live “All of Swing – Batti il piede, il ritmo chiama”, una serata che rievoca l’atmosfera dei jazz club americani e dei dancing italiani degli anni d’oro, da Frank Sinatra allo swing di Natalino Otto fino all’ironia di Renato Carosone. Sul palco: Giulia Pappalardo (voce), Lorenzo Capolsini (chitarra e voce), Luca Parisi (clarinetto e sax), Alfonso Morante (contrabbasso) ed Emilio Lillini (batteria). Durante la serata verranno serviti piccoli cocktail e assaggi gourmet presentati sui prodotti Blueside Emotional Design (max 25 persone – contributo 30 euro).



Sabato 11 aprile (9:00 – 12:00) tornano i laboratori creativi con “Cinte, collane e macramè – Intrecci di primavera”. Un’esperienza dedicata alla trasformazione di materiali di recupero in accessori unici da indossare. Adatto a tutte le età, è un momento di manualità e condivisione in cui l’imperfezione diventa valore e il recupero si traduce in bellezza contemporanea. Ingresso libero – massimo 20 partecipanti.



Il 30 maggio (ore 21:00) è la volta del concerto “La chitarra acustica: da leggenda a mito. Un viaggio tra fingerstyle, Blues, Rock e canzone d’autore” con il duo formato da Rachele Fogu e Michele Rosati. La musica sarà accompagnata da una selezione di oli extravergine e vini, pensata per amplificare l’esperienza sensoriale (max 25 persone – contributo 30 euro).

Sabato 6 giugno (dalle 17:00) il Blueside Jazz Club ospita il vernissage “La memoria del vetro, un viaggio nel tempo tra spezie, terre e colori” dell’artista Lisa Falocci con il progetto La memoria del vetro. Le superfici in vetro, stratificate con sabbie, terre e spezie, diventano oggetti che sembrano custodire una memoria antica. L’evento sarà accompagnato da aperitivo e sottofondo musicale. Entrata libera.



Durante Umbria Jazz torna l’appuntamento con “Note di vetro” nei giorni 9, 10 e 11 luglio (dalle 22:00): tre serate consecutive di jazz dal vivo che trasformano il club in uno spazio sospeso tra suono e design. In anteprima sarà presentata la nuova collezione Blueside 2026, in un dialogo continuo tra estetica e improvvisazione. Entrata libera.



Dopo l’estate, sabato 12 settembre (9:00 – 12:00), riprendono i corsi artigianali con “Quadri da Pasticceria – Laboratorio creativo di Textured Art”, una mattinata in cui l’arte incontra la pasticceria… senza forno ma con molta fantasia. Un’esperienza creativa in cui l’arte si “spalma” con gusto. Ingresso libero – massimo 20 partecipanti.



Per il mese di ottobre, sabato 10 (ore 21:00), è in programma “Tango Jazz Opera – Piano Solo”, recital del pianista e compositore Fabrizio Mocata che intreccia tango, jazz e suggestioni operistiche tra composizioni originali e riletture personali. La serata sarà accompagnata da cocktail e degustazioni (max 25 persone – contributo 30 euro).



Sabato 21 novembre (ore 21:00) appuntamento con “Blues, Soul & Whiskey – Il garage blues nel bicchiere”, esperienza che unisce musica e degustazione. I Trouvetz Margot reinterpretano brani di Ray Charles e Marvin Gaye con un sound autentico e coinvolgente, mentre una degustazione guidata di whiskey accompagna il pubblico in un racconto di aromi e territori (max 25 persone – contributo 30 euro).

Il 27-28-29 novembre (10:00-13:00 / 16:00-19:30) torna il Pop-Up Store, alla sua seconda edizione. Un’esposizione di oggetti artistici e pezzi unici reinterpretati in chiave contemporanea: recuperi della soffieria che rinascono come creazioni new vintage, quadri, vasi invecchiati, oggetti in macramè e opere originali. Un’occasione per scegliere regali di Natale sostenibili e consapevoli. Il pomeriggio sarà accompagnato da musica live con Andrea Macris. Entrata libera.



Il programma annuale si conclude sabato 5 dicembre (9:00 – 13:00) con il laboratorio creativo “Dolci della Tradizione”, dedicato alla memoria gastronomica italiana. Dal Nord al Sud verranno realizzate ricette simbolo del periodo natalizio, riscoprendo tecniche, profumi e racconti familiari. Ingresso libero – massimo 20 partecipanti.



Il 2026 del Blueside Jazz Club è un invito a vivere la cultura in modo autentico, intimo e partecipato. Musica, materia e memoria si incontrano in un unico luogo, dove ogni evento diventa esperienza e dove il vetro borosilicato, nella sua continua trasformazione, si afferma come elemento culturale e identitario.

Per Blueside, il vetro è Cultura.



Gli appuntamenti prevedono prenotazione obbligatoria. Il programma completo è consultabile su: https://www.blueside-design.com/cataloghi

Per informazioni e prenotazioni: info@blueside-design.com – 349.4373708.