Il Trasimeno balla con il Vintage Lake: attesi migliaia di appassionati

Il festival su musica e cultura degli anni ’50 si amplia e si candida a diventare evento di riferimento: sold out le strutture ricettive. Dal 30 maggio al 2 giugno a Tuoro sul Trasimeno le migliori band live, dj set con vinile, balli, street food e mercato vintage con cento stand

“Venite a divertirvi e ballare sotto le stelle, con le scatenate e romantiche atmosfere del passato, la luce della luna riflessa sulle acque del lago, circondati dalle sculture di Campo del Sole e il suggestivo profilo di Isola Maggiore sullo sfondo”.

Con questo invitante appello, mercoledì 27 maggio a Perugia, si è chiusa la presentazione della seconda edizione di Vintage Lake, il festival dedicato alla cultura e alla musica americane degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, in programma a Tuoro sul Trasimeno da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno. Dopo il grande successo e le migliaia di visitatori della prima edizione, la manifestazione torna infatti sulle rive del lago, a Campo del Sole, candidandosi a diventare uno degli eventi di punta del Trasimeno e manifestazione di riferimento nazionale per questo genere: oltre a durare un giorno in più – quest’anno saranno quattro, invece che tre, i giorni di programmazione – sono attesi da tutta Italia i più importanti dj e le più affermate band musicali ‘vintage’ (dal rock’n’roll allo swing, dal rhythm & blues al rockabilly) e anche il numero degli stand passerà dai quaranta della prima edizione ad addirittura oltre cento. A illustrare il ricchissimo programma dell’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Tuoro sul Trasimeno, sono stati Marco Talladira, curatore e direttore artistico del festival, e il sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni. Entrambi hanno sottolineato le grandi aspettative rispetto alla rassegna –

“ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei grandi eventi annuali dell’intero Trasimeno e punto di riferimento per tutti gli amanti del genere” – e il grande risvolto turistico – “molte delle strutture ricettive e dei camping di Tuoro e zone limitrofe sono da tempo sold out per questo evento”.

In un’atmosfera senza tempo, tra tantissimi appassionati vestiti a tema, il format proporrà tante iniziative, tutte a ingresso libero: un grand vintage market con abiti, accessori, vinili, oggettistica e collezionismo; una food truck area con proposte gastronomiche e sapori dal gusto retrò; party con sei dj che proporranno esclusivamente musica in vinile, dal tramonto fino a notte inoltrata; dance camp dedicato ai balli swing e rock’n’roll con tre scuole di ballo da Umbria, Marche e Torino; esposizione di auto e moto anni Cinquanta; concerti live con alcune delle migliori formazioni della scena vintage nazionale e internazionale. Tanti, insomma, gli artisti che proporranno musica dal vivo e si alterneranno sul palco: The Andy MacFarlane Two Man Orchestra, Don Diego Trio, The Varnelli’s, Los Coguaros, Rudy Valentino e i Baleras, The Lucky Lucianos, The Coffee Killers, The Waka Doo, The Shakers, OverJump.

Ad accompagnare il pubblico durante l’intera manifestazione saranno alcuni tra i dj più apprezzati della scena vintage: Mr. Lucky Luciano, Mickey Melodies, Mr. Hank, House Rocking Chris, Grilli Dj e Paul Vintage. Le loro selezioni rigorosamente in vinile accompagneranno aperitivi, tramonti sul lago e serate danzanti sotto le stelle. Vintage Lake ospiterà anche il Dance Camp, dedicato agli amanti dei balli vintage con i maestri Enrico Conti e Chiara Lijoi della scuola College 66 di Senigallia, e Mirko Volonnino e Martina Lorenzati, protagonisti della scena nazionale del Fifties Jive. Ogni sera, prima dei concerti, si terrà inoltre una lezione di ballo gratuita aperta al pubblico, ideale per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo swing e rock’n’roll.