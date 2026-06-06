Il “Suono della Ricerca 2026”: a Perugia la musica incontra la scienza: il tema è “Regolare – Irregolare”

La rassegna “Il Suono della Ricerca”, giunta alla sua sesta edizione, promossa dall’Università degli Studi di Perugia in sinergia con l’Orchestra da Camera di Perugia, ha come obiettivo il dialogo tra arte e scienza. Per il 2026, musicisti e ricercatori si confronteranno intorno alla dicotomia “Regolare – Irregolare” con la direzione artistica di Massimiliano Trevisan.

Si parte venerdì 5 giugno con una “Anteprima urbana”, alle 17.30 e 18.30 agli Arconi del Pincetto – ingresso scale mobili Minimetrò. Protagonisti il Duo d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia – Azusa Onishi, violino, Catherine Bruni, violoncello, con un programma di musiche di Béla Bartók e Reinhold Glière e i ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia Elvio Lepri, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Andrea Capotorti, del Dipartimento di Matematica e Informatica.

L’iniziativa vera e propria prenderà il via mercoledì 10 giugno alle 21 alla Sala dei Notari con il concerto dell’Orchestra da Camera di Perugia, con Alessandro Fraticelli, primo corno dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, corno solista, e un programma con il Concerto per corno e orchestra n.4 in mi bemolle maggiore K495 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.91 in mi bemolle maggiore Hob.I:91 di Franz Joseph Haydn. L’approfondimento scientifico “Cellule stonate” sarà a cura di Elvio Lepri, Professore associato del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Ateneo.

Si proseguirà mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 19 presso il Chiostro del Rettorato a Perugia. Per questa seconda data salirà sul palco l’Ottetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia, che proporrà un percorso musicale eclettico tra generi diversi. Il repertorio spazierà da Mozart e Beethoven fino alle contaminazioni moderne di Frank Zappa, Kate Bush, Béla Bartók, Roberto de Simone e le celebri colonne sonore di James Horner. La parte scientifica sarà invece affidata a Andrea Capotorti, Professore associato del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, che guiderà il pubblico nell’approfondimento intitolato “Armonie Bayesiane“.