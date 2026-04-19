Il sindaco Moretti riceve i protagonisti del ritrovamento e della restituzione di un borsello perduto

L’incontro è avvenuto nella mattina di sabato 18 aprile alla presenza anche del vicesindaco Sergio Pezzanera e del comandante della Stazione dei Carabinieri di Marsciano, maresciallo capo Raimondo Savastano

Il sindaco Michele Moretti, insieme al vicesindaco Sergio Pezzanera e al comandante della Stazione dei Carabinieri di Marsciano, maresciallo capo Raimondo Savastano, ha ricevuto in Municipio, nella mattina di sabato 18 aprile 2026, i protagonisti del ritrovamento di un borsello, con dentro documenti e denaro, e della sua restituzione. A compiere questo bel gesto, lo scorso 4 aprile, sono stati Matteo Ciurnelli, Tommaso Cruciani, Giacomo Magnanini, Michelangelo Marietti, Tommaso Paolucci e Angelo Trequattrini, sei giovani studenti marscianesi, che hanno consegnato il borsello alla stazione dei Carabinieri permettendone la restituzione alla legittima proprietaria, Cristina Angeli.

“È un piacere accogliere in Municipio – ha spiegato il sindaco Michele Moretti rivolgendosi ai sei giovani e ai loro familiari presenti – chi, con un gesto semplice ma profondamente significativo, ha dato prova, a tutta la comunità, di un grande senso civico. Il vostro comportamento dimostra che l’onestà, il rispetto e l’attenzione verso gli altri non sono valori astratti, ma scelte quotidiane che costruiscono una comunità più forte e più unita. Un gesto che è di esempio a tutti, che parla di responsabilità, di educazione, di fiducia reciproca e di una generazione che sa essere protagonista in positivo e sa prendersi cura del proprio territorio e delle persone che lo abitano. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità vi ringrazio. Marsciano è orgogliosa di voi”.

E a sottolineare l’importanza civica del gesto è stato anche il comandante Raimondo Savastano, il quale ha inoltre ricordato come “l’Arma è ogni anno impegnata nelle scuole per promuovere la cultura della legalità. Cosa che è avvenuta anche nell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta frequentato dai 6 ragazzi. Fa quindi molto piacere ritrovare nei loro comportamenti i valori di rispetto e la capacità di scegliere ciò che è giusto che cerchiamo di trasmettere”.