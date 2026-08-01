Il ringraziamento di fra Marco Moroni al prefetto di Perugia Francesco Zito

«Lo vorrei ringraziare per l’attenzione sempre grande alla nostra realtà e alle molteplici attività che si svolgono in Assisi».

ASSISI (PG), 1 AGOSTO – In occasione della conclusione del mandato come Prefetto di Perugia del dott. Francesco Zito, fra Marco Moroni, OFMConv, custode del Sacro Convento di san Francesco in Assisi, ha dichiarato:

«Ieri ha concluso il suo prezioso servizio a Perugia il Prefetto Francesco Zito. Lo vorrei ringraziare per l’attenzione sempre grande alla nostra realtà e alle molteplici attività che si svolgono al Sacro Convento e in Assisi.

Non posso dimenticare il suo impegno e le competenze profuse durante numerose riunioni per il coordinamento in vista della macchina organizzativa dell’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco.

Grazie anche al suo apporto e al generoso servizio di tanti si è potuto vivere questo grande evento in piena collaborazione e totale serenità.

Al Prefetto Zito l’augurio di ogni bene per i prossimi incarichi».