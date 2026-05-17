Il programma dell’ultimo giorno dell’Umbria come Regione Ospite al Salone del Libro di Torino 

La Regione Umbria protagonista della domenica del Salone del Libro di Torino: dalla Marcia della Pace a San Francesco, tanti gli appuntamenti sold out anche allo stand al Lingotto

Attesa l’illustratrice Momusso, con il racconto sull’importanza delle imperfezioni nel processo creativo

PERUGIA 17/05/2026 – Si avvia verso la chiusura la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che ha visto, per la prima volta, l’Umbria come Regione Ospite, con oltre 40 incontri programmati nei cinque giorni della manifestazione. Giornate intense e ricche, con tantissimi lettori e appassionati di cultura e una proposta che ha soddisfatto tutti i visitatori passati dallo stand umbro.

Protagonista assoluta della giornata di domenica 17 maggio la Marcia della Pace per le vie della città di Torino, partita dal Parco del Valentino e arrivata in Piazza della Repubblica, a cui hanno preso parte circa 3000 persone: un’opportunità importante per portare al Salone del Libro l’eredità di Aldo Capitini e il messaggio universale di pace di San Francesco, una pace da raggiungere attraverso nonviolenza, dialogo e fraternità. Nel corso della mattinata, numerosi sono stati gli interventi istituzionali e culturali, a cominciare da quello della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha ribadito come la pace non sia un’utopia irraggiungibile, ma “un percorso che si realizza attraverso l’impegno comune di cittadini guidati da un coraggio di cui non ci si pente mai”.

Seguendo l’originale bandiera della pace di Aldo Capitini, dono simbolico portato dall’Umbria alla città di Torino in segno di amicizia e fraternità, i marciatori hanno percorso circa 5 km e mezzo con i colori delle tante bandiere, in una camminata intensa contrassegnata da un significativo silenzio.

Il programma di lunedì 18 maggio dello Stand della Regione Umbria al Salone del Libro di Torino

L’ultimo giorno della manifestazione torinese dello Stand dell’Umbria, si apre alle ore 10 con la presentazione dell’ottava edizione del Concorso nazionale di editoria tattile illustrata Tocca a te! Assisi 2026, organizzato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi ETS, dalla Fondazione Robert Hollman e dal Serafico di Assisi.

Alle ore 11, la presentazione della prima monografia scientifica dedicata a uno dei massimi pittori del Settecento Romano, Marco Benefial (1684-1764) (Ediart), artista innovatore spesso in polemica con le Istituzioni contemporanee.

Donne che hanno cambiato il fumetto, con innovazioni nei temi e nel linguaggio, dalle origini fino ai giorni nostri, passando anche per le sfide legate all’uso dell’intelligenza artificiale, al centro di Protagoniste. Donne che hanno cambiato il fumetto, mostra curata dalla Biblioteca delle Nuvole nell’ambito del Festival internazionale per la parità di genere (Perugia, 4-9 maggio 2026), che sarà al centro dell’incontro delle ore 12 allo stand della Regione Umbria.

La presentazione delle voci di narrativa e poesia più significative, pubblicate negli ultimi mesi dalla Midgard editrice – alle ore 13 – precederà l’incontro L’Umbria della cultura: l’eccellenza del sistema accademico, alle ore 14, alla presenza di Francesco Asdrubali, Cristina Costantini e Tiziana D’Acchille, rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università per Stranieri e dell’Accademia di Belle Arti ‘Pietro Vannucci’.

A seguire, alle ore 15, la presentazione del progetto di ricerca Archeodesign, in collaborazione con Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia, Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, che mette in luce il valore formativo del design applicato alla cultura materiale antica per la progettazione contemporanea degli oggetti d’uso.

Dove nasce la necessità di disegnare e scrivere? E quanto conta l’imperfezione? Da qui prenderà avvio l’incontro delle ore 16 La possibilità dell’errore con l’illustratrice Momusso, in collaborazione con TIC Festival, che racconterà l’importanza dell’imperfezione nel suo processo creativo.

A chiudere il quinto e ultimo giorno allo stand della Regione Umbria al Salone Internazionale del Libro di Torino, alle ore 17, sarà Lucia Manetti, autrice di Fior di Tucani (Pièdimosca), che presenterà il suo bestiario anti-romanzo, racconto che mescola amore e rabbia, tempo e trasformazioni.