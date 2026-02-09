Il Premio San Valentino 2026 a Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol

Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol Umbria, ha ricevuto il premio San Valentino 2026 promosso dall’associazione “Io Sono una Persona per Bene” guidata da Sauro Pellerucci.

Un premio attribuito “per la costante attività di coordinamento del mondo del volontariato e per la capacità di dare ulteriore significato alla vita di molti nostri concittadini”.

La consegna del riconoscimento al teatro Secci alla presenza delle autorità cittadine.

“Un premio che mi onora e che non sarebbe stato possibile senza il supporto, il sostegno di tutti i collaboratori e dei volontari che ogni giorno rendono possibile il nostro lavoro. Un premio che desidero dedicare al mondo del volontariato, a tutte le persone che ogni giorno scelgono di esserci, di costruire legami, di dare significato alla vita della nostra comunità – ha detto Silvia Camillucci. La motivazione del premio è per me un incoraggiamento a continuare, con ancora più impegno e passione. Un grazie sincero all’associazione “Io Sono una Persona per Bene” che, con visione e coraggio, ha restituito al Premio San Valentino il suo valore più autentico: unire, creare armonia, far dialogare istituzioni, associazioni, imprese e cittadini”.

Lorenzo Gianfelice a nome del Cesvol esprime “la più viva soddisfazione a conferma del lavoro quotidiano che Silvia Camillucci svolge, dell’impegno, la cura e la dedizione con cui esercita un ruolo spesso difficile”.