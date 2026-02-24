Il Palazzo comunale di Corciano si illumina di verde in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare

71
 

   

Sabato 28 febbraio il Palazzo comunale di Corciano aderisce alla Giornata mondiale delle malattie rare, un’iniziativa internazionale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle patologie rare e sull’importanza della ricerca scientifica, illuminandosi di verde.

Il colore verde, simbolo di speranza, rappresenta l’impegno collettivo nel sostenere milioni di persone e famiglie che convivono quotidianamente con una malattia rara. L’amministrazione comunale aderisce così alla campagna di sensibilizzazione promossa a livello nazionale e internazionale, che vede la Fondazione Telethon in prima linea nel finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Attraverso questo gesto simbolico, il Comune di Corciano intende ribadire la propria vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie, sostenendo il valore dell’iniziativa con un segnale visibile di attenzione e solidarietà, che vuol essere anche un invito alla cittadinanza a informarsi, partecipare e sostenere concretamente le attività di ricerca e sensibilizzazione.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE