Il Gruppo Bartoccini raddoppia in centro: una ‘scommessa preziosa’ nel cuore di Perugia

Nuova apertura in centro storico a Perugia: l’acropoli diventa un po’ ‘più preziosa’ grazie all’inaugurazione del secondo punto vendita del Gruppo Bartoccini Gioiellerie, in via Cesare Fani, che si va ad aggiungere a quello di via Calderini e agli altri 17 store, dislocati tra Umbria e Marche, oltre che a Bologna.

Due gli addetti alla vendita negli spazi accoglienti e moderni che ospitano marchi di prestigio internazionale dell’oreficeria, della gioielleria e dell’orologeria.

All’inaugurazione, sabato 18 aprile, erano presenti Antonio, titolare dell’attività nonché presidente della squadra di pallavolo femminile Bartoccini Mc Restauri Perugia, la sorella Fidela, maestra orafa, e diversi amministratori del gruppo. Tra le autorità, Andrea Stafisso, assessore allo Sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato del Comune di Perugia, Andrea Romizi, consigliere regionale dell’Umbria, e Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in centro.

“Una volta c’era Mike Bongiorno con Lascia o raddoppia – ha scherzato Antonio Bartoccini –, noi anziché lasciare abbiamo raddoppiato perché crediamo molto nel centro storico di Perugia”. “Abbiamo scelto una posizione strategica – ha spiegato Bartoccini –, più centrale rispetto al negozio di via Calderini, che diventa Bartoccini fashion store, con marchi più versatili e di tendenza. In via Fani ci rivolgiamo ad un target di cliente medio – alto e c’è anche un corner Pandora, tra i principali brand internazionali di gioielli al mondo. Per noi che siamo perugini è un orgoglio poter rappresentare la nostra città e la nostra azienda nel cuore di Perugia”.

“Oggi festeggiamo l’apertura di una nuova gioielleria Bartoccini – ha dichiarato l’assessore Stafisso, un brand molto legato al nostro territorio, quindi siamo veramente felici di questo. Il centro storico vive grazie agli imprenditori che ci credono e continuano ad investirci. Come amministrazione comunale dobbiamo cercare di supportare questo connubio tra città e investitori”.

“Un grande grazie ad Antonio, Fidela e a tutta la grande famiglia Bartoccini – ha aggiunto Mariotti –, perché hanno creduto nel nostro centro storico, alzando la qualità dell’offerta commerciale con marchi meravigliosi. Ben venga Bartoccini e quello che serve per far crescere il commercio e la città”.