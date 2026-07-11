‘Il gran ballo’ apre il Narnia Festival con ritmi che muovono l’anima

Giovedì 16 luglio due grandi nomi della moda: Guillermo Mariotto e Stefano Dominella. La 15esima edizione del festival inizia il 14 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti

Sarà ‘Il gran ballo’ dedicato ai ritmi che muovono l’anima ad aprire, martedì 14 luglio, la 15esima edizione del Narnia Festival, la kermesse artistica ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, per la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio. Durante l’evento, in scena alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni, Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Porzio proporranno valzer, czardas, habanera, tarantella e tango in un vortice travolgente di danza e passione che attraversa le epoche, un invito a lasciarsi trasportare da musiche che toccano le corde dell’anima. Durante la serata, condotta dal giornalista Alessandro Cavalieri, al San Domenico sarà anche inaugurata la collettiva ‘Cromatismi’ curata da Mariacristina Angeli, la prima delle due mostre d’arte del festival. L’altra è la personale di Rubinia ‘Francesco d’Assisi, tra pittura e spiritualità’ che da mercoledì 15 luglio (ore 18) sarà aperta al pubblico inaugurando la prima serie del festival ‘Narni da scoprire’ alla Chiesa di San Francesco. Sempre qui, alle 19, partirà la seconda serie, dedicata ai Grandi solisti, pianisti di alto calibro che si esibiranno accompagnati dallo storytelling di Cristiana Pegoraro. Protagonista di questo appuntamento dal titolo ‘Il genio libero’ sarà Filippo Balducci che eseguirà Fantasie di Bach, Mendelssohn e Schumann.

“Un viaggio nella mente dei grandi maestri – ha spiegato Cristiana Pegoraro – dove l’ispirazione supera le regole e diventa libertà musicale. Tre epoche a confronto attraverso la forma della fantasia: l’architettura visionaria di Bach, l’eleganza di Mendelssohn e il tormento romantico di Schumann”.

Giovedì 16 luglio sono in programma a Narni, quartier generale del festival, diversi eventi. Alle 19 alla Terrazza Panoramica del Beata Lucia ci sarà il concerto aperitivo ‘Tango e cinema con vista’ con Luisa Sello al flauto e Gianni Fassetta alla fisarmonica che eseguiranno musiche di Piazzolla, Morricone e Rota.

“Un raffinato tributo alla musica del Novecento – ha aggiunto Cristiana Pegoraro – dove le colonne sonore cinematografiche più celebri dialogano con i ritmi della sensualità del tango”.

Alle 21.30 al Teatro Manini ci sarà, invece, ‘Il salotto dell’alta moda con Guillermo Mariotto e Stefano Dominella’, una conversazione tra stile e creatività con due personaggi iconici della Guillermo Mariotto Couture e Maison Gattinoni. Tra aneddoti, ispirazioni e riflessioni sarà un’occasione per riscoprire la moda come forma d’arte e pensiero. Guillermo Mariotto, designer poliedrico e direttore creativo dell’omonima maison, giudice di Ballando con le Stelle dal 2005, porta la sua energia esplosiva, l’estro e l’esperienza di chi veste ancora oggi il sogno dell’haute couture. Stefano Dominella, presidente onorario della Maison Gattinoni e vicepresidente della Sezione tessile, abbigliamento, moda e accessori di Unindustria, promotore del Made in Italy nel mondo, aggiunge lo sguardo del curatore: il filo che lega arte, storia del costume e identità italiana. Entrambi saranno insigniti del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera, insieme alla giovane stilista Federica Fusco, che riceverà il Creativity Award 2026. Sempre giovedì 16 luglio il Narnia Festival fa tappa fuori regione, a Oriolo Romano alle 17 a Palazzo Santa Croce Altieri, per ‘Art Songs Across East and West’ evento con i cantanti del laboratorio lirico del festival coordinato da Wesley Lam della Hong Kong Academy for the Performing Arts.

L’ingresso agli eventi è libero, la prenotazione obbligatoria: RSVPnarniafestival@gmail.com, 3667228822.