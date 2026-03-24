Il giovane pianista Alessandro Artese vince il XXII Premio “Roscini – Padalino”

Il riconoscimento è promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire il perfezionamento e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti neolaureati.
Il contributo di 15 mila euro, da destinare alla formazione, verrà ora utilizzato da Artese per i propri studi alla prestigiosa Guildhall School di Londra
È il giovane pianista Alessandro Artese, classe 2001, il vincitore della XXII edizione del Premio “Roscini – Padalino”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti neolaureati.
Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, e attualmente impegnato nel percorso di perfezionamento all’Accademia del Ridotto di Stradella, Artese vanta già un curriculum concertistico di tutto rispetto in Italia e all’estero, ed è risultato vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali (tra questi il Premio Lamberto Brunelli, il Radovljica International Piano Competition in Slovenia, il Rosario Marciano International Piano Competition di Vienna, e il Concorso Pianistico Internazionale di Massarosa). Il premio ottenuto con la vittoria del “Roscini – Padalino” 2025 – un contributo di 15 mila euro da destinare alla propria formazione – verrà ora utilizzato da Artese per i propri studi alla prestigiosa Guildhall School di Londra.
Il vincitore è stato proclamato dalla commissione esaminatrice composta da Paolo Arcà (direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma), Enrico Bronzi (direttore artistico degli Amici della Musica e della Sagra Musicale Umbra), Stefano Ragni (docente all’Università per Stranieri di Perugia e critico musicale) e Andrew Starling (già direttore artistico degli Amici della Musica). La precedente edizione del premio, nel 2024, è stata vinta dalla giovane violinista Irenè Fiorito.
Il premio, intitolato a Leandro Roscini e Giancarlo Padalino
Grande amante della musica classica strumentale, Leandro Roscini è stato socio degli Amici della Musica per moltissimi anni e tra i più assidui ed entusiasti frequentatori dei concerti organizzati dall’Associazione perugina. Prima della sua scomparsa, nel 2001, ha voluto destinare una cospicua parte del suo patrimonio a favore di giovani strumentisti umbri che intendono fare della musica una carriera professionale. Il fondo del Premio è stato incrementato ulteriormente da un generoso lascito testamentario di Giancarlo Padalino, amico di vecchia data di Leandro Roscini.