Il duo Baeva: Kholodenko debutta a Perugia in concerto al teatro del Pavone

Domenica 22 febbraio, alle 17.30, prosegue la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

In programma musiche di Benjamin Britten, Gabriel Fauré e di Ludwig van Beethoven

Debutto a Perugia, domenica 22 febbraio alle 17.30 al teatro del Pavone, per la violinista kirghisa Alena Baeva e il pianista ucraino Vadym Kholodenko, protagonisti del nuovo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Ospiti delle più importanti orchestre del mondo e vincitori di prestigiosi concorsi internazionali – come il Van Cliburn, in cui ha trionfato Kholodenko nel 2013 – i due musicisti, formatisi a Mosca, proporranno un programma introdotto dalla Suite op. 6 composta da un giovane Benjamin Britten nel 1936.

A seguire, in scaletta la celeberrima Sonata in la maggiore op. 13 di Gabriel Fauré, con la quale il musicista volle nel 1877 rispondere alle innovazioni della Société nationale de musique, appena fondata da Saint-Saëns. Chiuderà il concerto la Sonata op. 30 n. 3 di Ludwig van Beethoven, composta nell’estate del 1801.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com