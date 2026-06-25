Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assegna due nuovi Funzionari alla Questura di Perugia

Questa mattina, il Questore della Provincia di Perugia, dr. Dario Sallustio, e i Funzionari della provincia hanno ricevuto i Commissari della Polizia di Stato dr.ssa Giulia Bracalente e Alessio Fucà, i due nuovi Funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Perugia.

Nata il 29 settembre 1994 a Civitanova Marche (MC), la Dr.ssa Bracalente, nel 2022 si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Macerata.

Il dr. Fucà, nato il 19 ottobre 1997 a Segrate (MI), nel 2023 si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova.

Dopo alcune esperienze professionali, entrambi hanno vinto il concorso pubblico e sono entrati nei ruoli della Polizia di Stato.

Dopo la frequentazione del 114° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, nell’ambito del quale hanno conseguito il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Management Pubblico e leadership nella Pubblica Sicurezza presso Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, entrambi sono stati assegnati alla Questura di Perugia.

Ai due nuovi Funzionari il Questore della Provincia di Perugia, dr. Dario Sallustio e i colleghi Funzionari rivolgono i migliori auguri di buon lavoro.