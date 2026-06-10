Il Cospea Village di Terni compie 32 anni e festeggia con il ‘Kawabonga party’

Ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 21.30 nella piazzetta adiacente il centro commerciale

Sarà un grande party con dj set e una selezione musicale che spazia dai suoni reggaeton, al trap e all’elettronica, passando per tropical bass e hip-hop, dove il pubblico sarà trascinato dal ritmo e diventerà parte integrante della festa. È il Kawabonga party, organizzato dal Cospea Village per festeggiare i suoi 32 anni di attività, domenica 14 giugno a Terni dalle 21.30, nella piazzetta adiacente il centro commerciale. L’ingresso è libero e il divertimento assicurato, tra musica e una scenografia ricca di effetti speciali, remix e mashup.

“L’evento in programma rappresenta un’occasione speciale – ha dichiarato Luisella Merli, direttrice del Cospea Village – per ringraziare tutti coloro che, giorno dopo giorno, scelgono il nostro centro come punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e la socialità. Negli anni abbiamo costruito un rapporto speciale con il territorio e con i nostri clienti, che continuano a premiarci con la loro fiducia e partecipazione. Perciò abbiamo voluto organizzare questo evento capace di regalare emozioni e momenti di condivisione a tutta la comunità. L’iniziativa conferma l’impegno del Cospea Village nel proporre eventi e attività che valorizzano il territorio, favoriscano l’aggregazione e offrano esperienze sempre nuove ai visitatori. Siamo sicuri che sarà un successo, come lo sono stati nei due anniversari precedenti Nostalgia ’90 e Febbre Italiana, eventi che hanno registrato una straordinaria partecipazione del pubblico”.