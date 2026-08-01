Il Comune di Marsciano ha deliberato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere

La CER è stata costituita a fine ottobre 2025

Con una delibera votata all’unanimità il Consiglio comunale ha approvato l’ingresso del Comune di Marsciano nella Comunità Energetica Rinnovabile “Medio Tevere”. L’adesione del Comune di Marsciano alla CER — costituita in forma cooperativa a fine ottobre 2025, dove l’Amministrazione ha svolto il ruolo di soggetto facilitatore e aggregatore — rappresenta la realizzazione di un obiettivo centrale delle linee programmatiche di mandato e un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale e sociale. “Con questo atto – sottolinea il consigliere comunale con delega a transizione ecologica e Comunità energetiche, Yuri Capoccia – Marsciano si distingue come uno dei primi Comuni in Umbria ad aver formalizzato l’adesione a una CER, confermando il proprio ruolo guida nella transizione energetica regionale”.

La presenza di una CER a forte connotazione pubblica sul territorio permetterà ai suoi partecipanti di generare e consumare energia rinnovabile, ridurre la dipendenza dalle fonti esterne, incentivare la diffusione di nuovi impianti verdi e limitare le emissioni inquinanti.

Altro aspetto centrale riguarda i risvolti sociali, con i benefici economici generati dalla comunità energetica che saranno reinvestiti a vantaggio di tutta la comunità. Il regolamento della CER Medio Tevere prevede, infatti, che una quota pari al 20% dei benefici generati sia destinata in modo vincolato alla lotta alla povertà energetica, oltre che al finanziamento di progetti sociali per la cittadinanza marscianese. Questo comporta che a fronte di maggiori adesioni alla comunità energetica, vi saranno anche maggiori benefici per il territorio.

“E proprio questa sua connotazione sociale – afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Marsciano, Sergio Berti – a caratterizzare un progetto in cui va evidenziato il ruolo che possono avere le aziende del territorio. Dal momento che un’azienda aderisce alla CER come produttore e consumatore, installando un impianto fotovoltaico e facendo aderire anche i propri dipendenti, questi ultimi potranno usufruire dell’energia prodotta e non consumata dall’azienda, ad esempio nei fine settimana quando l’attività aziendale è ferma o ridotta”.

“Siamo quindi in presenza – sottolinea il sindaco Michele Moretti – di una grande opportunità, sempre aperta alla partecipazione di cittadini e imprese, che si è attivata grazie ad una forte sinergia territoriale. Un grazie dell’Amministrazione va quindi a Legacoop, che ha fornito un prezioso supporto all’iniziativa, ad Anci, che con Legacoop ha siglato un protocollo d’intesa per promuovere nei comuni umbri il modello cooperativo di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile, ai soci fondatori, e a tutte le imprese locali e ai privati cittadini che, con la loro convinzione e il loro contributo, hanno già aderito o aderiranno in futuro alla CER”.