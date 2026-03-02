con una serie di stralunati personaggi, dal senso al nonsenso dei gesti, mimiche e virtuosismi musicali. Per gli under 18 c’è l’ingresso a 1 euro

Al via un nuovo appuntamento con la stagione del Teatro al centro al Teatro Clitunno di Trevi: domenica 8 marzo alle 17 ad andare in scena sarà “Comedy Show” della Compagnia Donati Olesen.

Lo spettacolo adatto a tutti, anche ai più piccoli, di marcata comicità fisica e interpretato da due funambolici attori rumoristi, musicisti, mimi, trasformisti, ciarlatani, racconta in un alone di comicità surreale di stralunati personaggi: piloti giapponesi, ragazze tenute prigioniere da un Dracula ridicolo, motociclisti fanatici e rompicollo.

Come nella migliore tradizione della Commedia dell’Arte, ma con la rapidità dei ritmi moderni, gli attori utilizzano le più svariate tecniche teatrali per conquistare e stupire anche il pubblico più smaliziato. Si passa da una pantomima – parodia del cinema horror, a fulminanti lazzi squisitamente musicali, dall’insegnamento di una goffa danza popolare ad un malcapitato spettatore, alla narrazione con gli oggetti il cui uso comune viene completamente stravolto. Dal senso al nonsenso dei gesti. Sono mimiche e virtuosismi musicali che definiscono salti nell’assurdo, distorsioni della logica, giochi del paradosso, associazioni mentali e “rime” gestuali come se si trattasse di parole. Il tutto, costantemente accompagnato dalle riproduzioni dei rumori più diversi: rombi, stridori, fruscii, botti e esplosioni.

Le gags si susseguono a ritmo serrato e lo spettacolo si rivela così congeniale a qualsiasi tipo di pubblico, sia a quello più smaliziato e critico degli adulti, sia a quello più naif dei bambini.

Crediti: di Giorgio Donati, Jacob Olesen e Ted Keijser, con Giorgio Donati e Jacob Olesen, regia di Giorgio Donati, Jacob Olesen e Ted Keijser.

Prenotazioni e costi – Interi euro 18, ridotti (under 26 e over 65) euro 15, ridotti under 18 euro 1. Prevendite su VivaTicket. Per ulteriori informazioni info@teatroclitunnotrevi.it