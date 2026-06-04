Il Centro commerciale Collestrada rilancia la sfida del riuso

Dall’8 al 14 giugno torna l’iniziativa con Humana: una settimana per donare abiti, sostenere progetti sociali e promuovere consumo responsabile

Collestrada (Perugia), 04 giugno 2026 – Per il terzo anno consecutivo il Centro Commerciale Collestrada rinnova il proprio impegno a favore della sostenibilità sociale e ambientale, ospitando dall’8 al 14 giugno una nuova edizione dell’iniziativa realizzata in collaborazione con Humana, realtà conosciuta per il suo impegno nello sviluppo delle nazioni più povere e nella tutela ambientale, che segna l’inizio di un progetto ambizioso volto a promuovere la sostenibilità e il supporto allo sviluppo globale. Un appuntamento ormai consolidato, che conferma la volontà del Centro di promuovere comportamenti responsabili e circolari, trasformando un gesto semplice in un contributo concreto per la comunità e per il pianeta.

Nel corso della settimana, tutti i clienti potranno portare i propri capi d’abbigliamento inutilizzati presso la postazione dedicata, collocata nella galleria del Centro e attiva ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Sarà possibile consegnare abiti, scarpe appaiate, accessori, borse, zaini e biancheria per la casa, purché in buone condizioni, mentre gli indumenti rovinati o sporchi non potranno essere accettati, nel rispetto della filiera di recupero e delle finalità solidali del progetto.

Il valore dell’iniziativa va oltre il riuso: ogni conferimento contribuirà infatti a sostenere i programmi sociali e ambientali promossi da Humana, mentre i clienti riceveranno un riconoscimento proporzionato al peso dei capi consegnati, con gadget esclusivi (da 1 a 9 kg verrà consegnata una eco shopper; da 9,1 a 15 kg una borraccia o borsa termica; oltre 15 kg una Gift Card del valore di 15 euro, da utilizzare per il proprio shopping a Collestrada). Ogni cliente potrà ritirare una sola Gift Card per l’intera durata dell’iniziativa, indipendentemente dal numero di conferimenti o dal superamento della soglia prevista. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi compilando un modulo cartaceo presso la postazione allestita, dopo aver preso visione dell’informativa privacy.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Humana e di continuare a ospitare un’iniziativa che interpreta una nuova sensibilità del commercio verso il second hand, con un impatto sociale e solidale sempre più rilevante. Crediamo molto nel valore educativo di questo progetto e, per incentivare ulteriormente la partecipazione dei nostri clienti, abbiamo previsto gratificazioni e riconoscimenti significativi”, sottolinea Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale Collestrada.

Con questa iniziativa Collestrada conferma la propria attenzione verso la responsabilità etica e ambientale, promuovendo un modello di consumo più consapevole e un rapporto sempre più attivo con il territorio e la sua comunità.

Il Centro Commerciale Collestrada, punto di riferimento più importante dell’Umbria, offre oltre 50 negozi e 9 attività di ristorazione per soddisfare ogni esigenza di shopping, con brand esclusivi e promozioni per un’esperienza indimenticabile. Inaugurato nel 1997, il Centro Commerciale Collestrada è di proprietà di Eurocommercial dal 2016, è gestito da UNOG srl.