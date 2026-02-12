Il Carnevale di Città della Pieve tra sfilata in maschere e vicoli addobbati

Il programma di sabato 14 e domenica 15 febbraio
Domenica 15 febbraio Città della Pieve in festa per celebrare il Carnevale. L’appuntamento è alle ore 15.00 in piazza Unità d’Italia per la Sfilata delle maschere, con le Majorettes, la Banda Musicale di Città della Pieve e i trampolieri della Compagnia Alchimia.
A seguire in piazza Matteotti, premiazione delle maschere più belle e originali (singolo, coppia, gruppo), musica e buffet per tutti.
Vicoli caratteristici addobbati a tema dall’Associazione Commercianti “Pieve Arte e Vetrine”. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.
Ma il Carnevale di Città della Pieve non finisce qui. All’Ufficio Turistico di piazza Matteotti, venerdì 6 e 13 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, si terranno i Laboratori “Crea la tua maschera!”, dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Mentre domenica 15 febbraio, con partenze alle 10.00 e alle 16.00 dall’ufficio Turistico di piazza Matteotti, si svolgeranno le visite guidate dedicate alle Grottesche, “La maschera nell’arte”. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni: Ufficio Turistico, Tel: 0578-298840 – Email: info@cittadellapieve.org.