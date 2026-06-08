‘Il Cammino del rispetto’ muove i suoi primi passi: presentato ad Assisi il progetto dell’associazione Nel nome del rispetto

Obiettivo: promuovere la cultura del rispetto attraverso progetti educativi, percorsi formativi, concorsi, incontri nelle scuole e collaborazioni con istituzioni di pena, ministeri, università ed enti

“Da Assisi partirà un nuovo percorso che guarda al futuro con la convinzione che il rispetto rappresenti il primo e più importante strumento per costruire una società migliore. Il rispetto è un principio, un diritto ed un dovere, è il fondamento della civiltà”. Sono le parole di Maria Cristina Zenobi, presidente dell’associazione Nel nome del rispetto, che sabato 6 giugno ha presentato, insieme alla vicepresidente Cristina Virili, Il cammino del rispetto. L’obiettivo del progetto, che ricalca quello dell’associazione stessa, è promuovere la cultura del rispetto tra i giovani e in generale nella società, attraverso progetti educativi, percorsi formativi, concorsi, incontri nelle scuole e collaborazioni con istituzioni di pena, ministeri, università ed enti, a partire dalla città serafica fino a raggiungere altre città italiane.

La scelta di partire da Assisi nasce in occasione delle celebrazioni per l’ottocentenario della morte di San Francesco, portatore di un messaggio universale di pace, fratellanza e rispetto, anche per animali e ambiente. Inoltre, nel 2026 ricorrono i dieci anni della fondazione dell’associazione, “dieci anni nei quali non ci siamo mai fermati – ha ricordato la presidente Zenobi –, affrontando ogni sfida con passione, sacrificio e determinazione. Sempre più scuole scelgono il nostro progetto, ne riconoscono il valore educativo, umano e sociale. Abbiamo più di 40 ambasciatrici in Italia, tra insegnanti e dirigenti. Siamo anche riusciti a istituire, con legge dello Stato, la Giornata nazionale del rispetto, che ricade il 20 gennaio e su questa scia abbiamo siglato protocolli d’intesa con la Polizia di Stato e il Ministero della Giustizia ed è in via di sottoscrizione anche un altro protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito”. Sull’argomento, la presidente Zenobi ha pubblicato nel 2012 il libro dal titolo “Se mi ami parlami”, presentato nelle scuole e università, nel quale l’autrice, forte anche dell’esperienza maturata quale responsabile di uno sportello antistalking, offre riflessioni sull’importanza del rispetto reciproco nelle relazioni interpersonali, indicando nel dialogo e nella mediazione gli strumenti più efficaci per il superamento di incomprensioni e di pregiudizi.

All’incontro hanno preso parte Marco Martino, dirigente superiore della Polizia di Stato – Direzione centrale anticrimine, con la quale l’Associazione ha sottoscritto un importante protocollo d’intesa lo scorso 18 gennaio, Nicola Petruzzelli, direttore dell’Istituto penale per i minorenni di Bari, Agostino Benedetti, presidente Fipav Umbria, Francesco Calisti, presidente Virtus Bastia e Giulio Ndongmo, presidente della Commissione ‘Sport e Benessere’ della Consulta provinciale degli studenti (Cps) di Perugia. Tra le autorità, presenti anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, e Valter Stoppini, sindaco di Assisi.

Sono intervenuti, inoltre, il regista della miniserie ‘La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo’, Gianfranco Albano, che ha ricordato l’importanza del rispetto “a tutti i livelli e in tutte le forme”; Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Umbria TV, che ha relazionato sul tema della pace e del rispetto, portando l’esperienza eugubina contenuta nel libro di cui è autore, Nel segno dei padri; Thomas Ducato, responsabile Scuola e formazione di Edulia Treccani, sul tema dell’educazione nell’era digitale; Maria Martello, già giudice onorario, esperta in mediazione dei conflitti e docente di psicologia dei rapporti interpersonali, sul “Rispetto dell’altro che va di pari passo con il Rispetto di sé”. Sono state lette, inoltre, le lettere fatte pervenire dal ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, e dal sottosegretario del Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti.

Particolarmente emozionante è stata la premiazione dei vincitori del progetto-concorso nazionale indetto dall’Associazione, che ogni anno coinvolge migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Due i temi, ‘L’intelligenza artificiale nel rispetto dell’intelligenza emotiva’ e ‘Sport ed ecosostenibilità’, a cui i giovani hanno dovuto ispirarsi per i loro elaborati, tra poesie, componimenti, testi di canzoni, video o altri lavori multimediali che sono diventati così espressione di disagio e difficoltà delle nuove generazioni, ma anche di affetti, passioni, sentimenti, coraggio, speranza e desiderio di costruire relazioni positive.

Presente anche l’orchestra nazionale ‘Nel nome del rispetto’, composta da giovani studenti musicisti che si sono esibiti sotto la direzione della professoressa Maria Sasso, colei che ha ideato e musicato l’inno nazionale dell’Associazione.