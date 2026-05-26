Alla scuola primaria Di Vittorio l’evento conclusivo dell’iniziativa pro-Unicef “Piantine solidali”

Si svolgerà giovedì 28 maggio alle 9:30 presso la scuola primaria Di Vittorio di Umbertide l’evento conclusivo dell’iniziativa di beneficenza pro-Unicef “Piantine solidali” che, come ogni anno, prevede la consegna ufficiale dei proventi raccolti e che in questo 2026 verranno interamente destinati ai bambini del Medio Oriente coinvolti nel conflitto armato.

Da anni la Di Vittorio porta avanti un progetto rivolto alla promozione e allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, un percorso specifico che, valorizzando l’educazione interculturale e la pace nel rispetto delle differenze e a favore del dialogo tra le culture, ha permesso alla scuola di ottenere in passato e per diversi anni la prestigiosa certificazione di “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” in occasione dell’annuale appuntamento organizzato dall’Unicef Comitato regionale Umbria.

La vendita delle “Piantine solidali”, si è svolta nel mese di maggio in date diverse coinvolgendo tutte le scuole dell’infanzia e le primarie del II Circolo dove, all’orario di uscita della scuola, gli stessi bambini si sono dedicati alla vendita delle piantine che erano state precedentemente rinvasate e decorate per l’occasione, grazie anche al contributo da parte del prof. Vittorio Raggi, già docente dell’università di Agraria di Perugia, che da anni sostiene l’iniziativa del II Circolo.

All’evento di consegna dei proventi raccolti grazie alla donazione delle famiglie degli alunni, interverranno la presidente del comitato regionale Iva Catarinelli, il presidente del comitato provinciale Unicef Fausto Santeusanio, la referente Unicef Altotevere Angela Monaldi e l’Amministrazione Comunale di Umbertide.