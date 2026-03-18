Il 20 marzo a Perugia l’evento di chiusura della campagna referendaria per il No

Alle 17.30 alla Sala dei Notari con Segio Sottani, Carlo Forio, Stefani Proietti, Nicoletta Schembari e Mauro Volpi

Si svolgerà a Perugia venerdì 20 marzo, alle 17.30, alla Sala dei Notari, l’evento di chiusura della campagna referendaria per il No dei comitati Società civile per il No e Giusto dire No. Una campagna che ha attraversato tutta la provincia animando il territorio con numerose e partecipate iniziative – a cui sono intervenuti tra gli altri Luigi Bersani, Elly Schlein, Rosy Bindi, Maurizio Landini e Michele De Palma – volte ad approfondire i contenuti della riforma su cui tutti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi il 22 e 23 marzo.

All’iniziativa di chiusura saranno presenti il procuratore generale della Corte d’appello di Perugia, Sergio Sottani; Carlo Fiorio, ordinario di procedura penale all’Università degli studi di Perugia; Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; Nicoletta Schembari, coordinatrice dell’Unione degli universitari di Perugia; Mauro Volpi, costituzionalista e coordinatore del Comitato provinciale Società civile per il No.

Saranno presenti inoltre i rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni che aderiscono al Comitato provinciale per il No.