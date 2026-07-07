I Pooh a Marsciano aprono la XXIV edizione di Musica per i borghi

La data zero del tour ‘Pooh60-La Nostra Storia’ venerdì 10 luglio allo stadio Checcarini

Sarà la data zero del tour dei Pooh ad aprire, venerdì 10 luglio a Marsciano, la XXIV edizione di Musica per i borghi. La rassegna musicale che anima la Media Valle del Tevere vedrà così calcare il palco dello stadio comunale Checcarini da parte della storica e iconica formazione che celebra 60 anni di carriera.

‘Pooh60-La Nostra Storia’ il nome del tour che porterà in giro la band per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto e in autunno nei palasport d’Italia, partendo proprio da Marsciano. La storia e la carriera dei Pooh saranno il focus del live: grafiche, scenografie, immagini sono pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, in una serata di musica, ricordi e condivisione. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli proporranno oltre trenta brani tra i grandi successi del gruppo in un viaggio musicale che permetterà di ripercorrere dal vivo una storia che attraversa generazioni e ha segnato la colonna sonora di milioni di persone. Il concerto avrà inizio alle 21.

Dopo lo spettacolare concerto dei Pooh, Musica per i borghi, che sarà in scena per tutta l’estate con eventi anche a novembre e dicembre, prosegue venerdì 17 luglio in località Piedicolle, a Collazzone, per il concerto ‘AnimAurora’. La calda voce di Aurora Scorteccia, cantante e insegnate di canto che ha tra i suoi allievi Nicolò Filippucci, sarà accompagnata durante il live da quattro musicisti per un evento di grande suggestione.