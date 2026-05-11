I geometri under 40 si ritrovano a Terni per tracciare il futuro della professione

Iniziativa del Consiglio nazionale geometri – Giovedì 14 maggio alle 10 al Classic Hotel Tulipano, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 24

Creare uno spazio di confronto e condivisione dedicato ai giovani geometri, sempre più protagonisti di un contesto professionale in continua evoluzione. Con questo obiettivo nasce il convegno dal titolo ‘Generazione geometri – Visioni, strumenti e confronto per professionisti under 40’, che si terrà giovedì 14 maggio dalle 10 alle 17.30 a Terni, al Classic Hotel Tulipano, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 24. Un’iniziativa del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (Cnegegl), che si svolge in contemporanea con altre simili in altre città italiane, volta anche a creare momenti di confronto condivisi e attività partecipative, al fine di rafforzare il senso di appartenenza e promuovere una visione comune della professione.

I lavori si apriranno alle 10 con il panel dal titolo ‘Territorio e prospettive: il quadro nazionale’. Dopo i saluti istituzionali verrà presentato ‘Il vademecum per il giovane geometra’ contenente tutte le informazioni utili per chi si sta avvicinando alla professione. Seguirà poi la tavola rotonda sul tema ‘Esperienze dal territorio’. Dopo una pausa, i lavori riprenderanno alle 14.30 con un approfondimento tecnico e un focus deontologico con il direttore generale del Cnegegl Francesco Scorza e poi, alle 16.30 con un laboratorio partecipato con confronti, testimonianze ed elaborazione delle prospettive future.

I contributi, le idee e le esperienze che emergeranno confluiranno nel Meeting nazionale dei geometri under 40, previsto per il 2027, quale momento di sintesi e rilancio delle istanze delle nuove generazioni della categoria.