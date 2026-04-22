Da Città di Castello a Umbertide: l’Arma incontra i giovani per parlare di bullismo, droga e truffe agli anziani

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli incontri formativi promossi dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello in collaborazione con gli istituti scolastici tifernati, che hanno visto la partecipazione attenta e coinvolta di numerosi studenti.

Gli incontri, tenuti dal comandante della Compagnia e dai comandanti delle Stazioni dipendenti, hanno coinvolti diverse scuole di ogni ordine e grado, incontrando circa 1.120 studenti: a Città di Castello gli istituti G. Pascoli, D. Alighieri, Bufalini, Cavallotti, Baldelli, Patrizi e Franchetti Salviani; a Umbertide gli istituti Mavarelli, G. Polidori, G. Di Vittorio e la scuola media di Pierantonio; a Trestina l’istituto comprensivo Albero Burri; a San Giustino la scuola L. da Vinci; a Monte Santa Maria Tiberina l’istituto Borgo Antico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di educazione civica promosso dagli istituti coinvolti e dalle Amministrazioni Comunali dell’Alta Valle del Tevere, e rappresenta un esempio concreto di collaborazione, finalizzata a promuovere la riflessione sul rispetto delle regole, sul senso di responsabilità individuale e sul valore della convivenza civile all’interno della comunità scolastica e della società.

Nel corso degli incontri si è discusso con i ragazzi di legalità e cittadinanza attiva, sottolineando come il rispetto delle norme costituisca il fondamento della libertà e della sicurezza collettiva. Particolare attenzione è stata dedicata a tematiche molto vicine alla realtà giovanile, quali il fenomeno del bullismo, le sue conseguenze sul piano umano e giuridico, e l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte a comportamenti lesivi della dignità altrui.

Ampio spazio è stato riservato anche alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, con un confronto aperto e diretto sulle implicazioni sanitarie, legali e sociali legate a scelte spesso sottovalutate dai giovani. Gli studenti sono stati invitati a sviluppare consapevolezza e spirito critico, maturando una propensione alla giustizia e al rispetto delle regole nella vita quotidiana.

Nel richiamare grandi figure di riferimento della storia recente del nostro Paese, i Carabinieri hanno voluto sottolineare il valore del coraggio, dell’impegno civile e della coerenza morale, quali esempi sempre attuali per le nuove generazioni.

Durante gli incontri è stato inoltre proiettato un video istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, che ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino i valori fondanti, l’organizzazione e il ruolo svolto quotidianamente dall’Istituzione a tutela della collettività, offrendo anche uno sguardo sulle opportunità di arruolamento e sui percorsi professionali all’interno della Benemerita.

Nel corso degli incontri è stata infine rivolta l’attenzione su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, quello cioè delle truffe ai danni degli anziani, invitando gli studenti a farsi parte attiva nella sensibilizzazione delle proprie famiglie. A tal fine sono stati distribuiti volantini informativi, affinché i ragazzi potessero diventare veicolo di prevenzione e consapevolezza all’interno delle loro comunità.

Le scuole coinvolte nelle attività hanno espresso unanimemente viva soddisfazione per l’iniziativa, ringraziando l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso il mondo della scuola, nella convinzione che solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni sia possibile accompagnare i giovani in un percorso di crescita fondato sui valori della legalità, del rispetto e della responsabilità