Hantavirus, il laboratorio di Perugia pronto per eventuali analisi

Il laboratorio di microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia dispone delle competenze e degli strumenti necessari per individuare l’Hantavirus Andes attraverso analisi molecolari sui campioni, qualora ce ne fosse necessità.

La struttura, diretta dalla professoressa Antonella Mencacci, è in costante contatto con l’Istituto Superiore di Sanità per monitorare l’evolversi della situazione e operare seguendo le indicazioni dell’istituto.

Durante l’emergenza Covid, il laboratorio di Perugia è stato impegnato in prima linea nell’analisi dei tamponi e nelle attività di sequenziamento genetico che hanno consentito di individuare le varianti del virus.