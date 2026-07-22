Gubbio, scout precipita da un albero a Madonna del Sasso

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Madonna del Sasso per un delicato soccorso a una persona in difficoltà in area boschiva.

L’allarme è scattato intorno alle ore 16:30 circa, quando un ragazzo di circa 13 anni, appartenente a un gruppo scout, è precipitato da un albero in prossimità di un sentiero. Secondo le prime valutazioni effettuate dal personale del 118 giunto sul posto, il giovane avrebbe riportato probabili fratture multiple ai polsi e al malleulo.

Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla conformazione del terreno e dalla difficoltà di accesso all’area boschiva. I Vigili del Fuoco, in sinergia con il personale del SASU, hanno provveduto a imbarellare e mettere in sicurezza il ragazzo, trasportandolo con un fuoristrada fino all’autoambulanza posizionata a valle, in località San Marco.

Una volta affidato ai sanitari del 118, il giovane scout è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Branca per ricevere le cure del caso.

Sul posto era anche presente in un parcheggio della città l’elicottero del 118 nibbio il quale non è stato utilizzato perché allertato per un altro intervento più urgente.