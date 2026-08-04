Gubbio: conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza e tre persone segnalate per consumo di sostanze stupefacenti

Un fine settimana caratterizzato da una forte affluenza, complice la presenza di importanti eventi musicali nel territorio eugubino, ha richiesto un potenziamento dei servizi di vigilanza e prevenzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio. L’obiettivo è stato quello di garantire la sicurezza dell’ordine pubblico e una circolazione stradale regolare durante le serate più partecipate.

Nel corso dei controlli del weekend, i militari hanno identificato circa 160 persone e verificato 100 veicoli, concentrando l’attenzione sulle principali arterie di accesso alla città e sulle aree interessate dagli eventi. I controlli alla circolazione stradale hanno avuto come esito il ritiro di una patente di guida per violazione amministrativa e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia di un conducente per guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultato positivo all’alcoltest con valori superiori ai limiti consentiti.

Durante i servizi di controllo, i Carabinieri hanno inoltre individuato tre assuntori di sostanze stupefacenti – del tipo cocaina e hashish – che sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. Le dosi rinvenute sono state sequestrate.

La Compagnia di Gubbio conferma il proprio impegno nel presidiare il territorio, soprattutto in occasione di eventi che richiamano un elevato numero di persone, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e tutelare la sicurezza della comunità.