Più sicurezza stradale e minori consumi energetici

Continua l’opera di attenzione dell’Amministrazione Comunale alla sicurezza, sostenibilità e cura del territorio.

Si sono conclusi, in questi ultimi giorni, i lavori di efficientamento a led delle rotatorie della Zona industriale Nord a Gualdo Tadino (in prossimità di San Pellegrino).

“Rendere le nostre strade più sicure e, contemporaneamente, ridurre l’impatto ambientale è l’obiettivo che ci sta guidando nei lavori di efficientamento energetico appena conclusi nelle due rotatorie del nostro territorio” afferma il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Il nuovo impianto completamente a led di ultima generazione, nelle due rotatorie, garantisce una luminosità uniforme abbattendo punti d’ombra e garantendo la sicurezza stradale di questo nodo viario molto transitato.

“La transizione ecologica del nostro Comune – dichiara la Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Paola Gramaccia – passa anche da questi interventi concreti.

Grazie alla tecnologia a led riduciamo le emissioni di Co2 garantendo un percorso più sostenibile nel conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Un ringraziamento va ai tecnici e agli operai che hanno consentito di realizzare l’pera senza creare alcun disagio alla viabilità della zona”.