Gualdo Tadino, inaugurato lo Sportello Donna Antiviolenza

Partecipazione e confronto al centro del convegno dedicato

È stato inaugurato sabato 28 marzo a Gualdo Tadino lo Sportello Donna Antiviolenza, un nuovo presidio di libertà, sicurezza e tutela per tutte le donne del territorio.

Il taglio del nastro si è svolto nel primo pomeriggio presso la sede di Cerqueto (locale ex farmacia comunale in via Aldo Moro), alla presenza della Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Sarah Bistocchi, del Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, dell’Assessore comunale al welfare, cultura e istruzione Gabriele Bazzucchi, di Maurita Lombardi, Presidente dell’Associazione Libera…Mente Donna e di numerosi cittadini che hanno voluto partecipare a un momento significativo per l’intera comunità.

“L’inaugurazione dello Sportello Donna Antiviolenza – ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità. Non si tratta soltanto dell’apertura di un servizio, ma della costruzione di un presidio concreto di ascolto, protezione e accompagnamento per tutte le donne che si trovano in situazioni di difficoltà. Ringrazio la presenza della Presidente dell’Assemblea Legislativa Bistocchi per essere qui oggi ed il lavoro fatto dall’Associazione Libra…MenteDonna, punto di riferimento del servizio.

Come Amministrazione, dopo la Pink House inaugurata lo scorso anno, abbiamo voluto fortemente questo progetto, consapevoli che il contrasto alla violenza di genere richiede impegno costante, collaborazione tra istituzioni e una presenza reale sul territorio. Gualdo Tadino oggi dimostra di essere una città che non resta indifferente, ma che sceglie di stare dalla parte delle donne, promuovendo diritti, sicurezza e dignità”.

Terminata l’inaugurazione dello Sportello, a seguire, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione si è poi tenuto il convegno di approfondimento dedicato al tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, che ha registrato una partecipazione attenta e qualificata.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, e della Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Sarah Bistocchi, il dibattito – moderato dalla giornalista Elisabetta Scassellati – ha visto gli interventi di Maurita Lombardi, Presidente dell’Associazione Libera…Mente Donna, e di Chiara Petrocchi, referente del Centro Antiviolenza “Maria Eda (Edes) Panfili” di Gubbio, insieme all’Assessore comunale al welfare, cultura e istruzione Gabriele Bazzucchi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti e realtà associative impegnate quotidianamente sul campo. Nel corso del convegno è stata ribadita l’importanza di fare rete per garantire risposte efficaci e tempestive alle donne vittime di violenza, sottolineando il valore dello sportello come punto di ascolto, accoglienza e orientamento, capace di operare in sinergia con i servizi territoriali e le istituzioni.

Durante l’iniziativa è stato inoltre donato per l’apertura dello Sportello Donna Antiviolenza un assegno di 2.500 €, ricavato del pranzo di solidarietà svolto lo scorso 8 marzo, organizzato dal tavolo contro la povertà e fragilità sociali e composto dal Comune di Gualdo Tadino, la confraternita Misericordia Gualdo Tadino, il CVS Caritas Gualdo Tadino, la Croce Rossa di Gualdo Tadino ed il Banco Alimentare di Gualdo Tadino, a testimonianza di una comunità che sa mobilitarsi concretamente sui temi della solidarietà e della tutela delle persone più vulnerabili.

“Desidero esprimere profonda soddisfazione – ha sottolineato l’Assessore comunale al welfare, cultura e istruzione Gabriele Bazzucchi – per il conseguimento di questo significativo traguardo programmatico, che consente alla città di Gualdo Tadino di dotarsi di uno strumento operativo di elevato valore sociale e umano.

Lo Sportello Donna non è soltanto un servizio di consulenza, ma rappresenta un autentico presidio di civiltà, un luogo di ascolto e protezione, e soprattutto un segnale chiaro e inequivocabile dell’impegno delle istituzioni: nessuna donna deve sentirsi sola. La nostra comunità si conferma così un punto di riferimento capace di accogliere, sostenere e accompagnare chi si trova in condizioni di fragilità.

La partecipazione sentita e il generoso contributo proveniente dal tessuto associativo locale testimoniano non solo la vitalità, ma anche la profonda coesione e sensibilità del nostro sistema di welfare.

Proseguiremo con determinazione nel rafforzamento della rete territoriale, affinché questa struttura diventi sempre più un centro vitale di prevenzione, ascolto, monitoraggio e promozione della cultura del rispetto e dei diritti fondamentali. Perché ogni passo avanti nella tutela delle persone è un passo avanti per l’intera comunità”.

Lo Sportello Donna Antiviolenza rappresenta un ulteriore tassello nel percorso portato avanti dall’Amministrazione Comunale sul fronte delle politiche sociali e della parità di genere, confermando l’impegno costante nel promuovere iniziative strutturate e durature.

Il servizio sarà attivo, in via sperimentale per il primo anno, ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30, offrendo uno spazio protetto e qualificato a disposizione delle donne del territorio.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Libera…Mente Donna all’indirizzo comunicazione@liberamentedonna.it o al numero 3791198297.