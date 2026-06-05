Gualdo Tadino, gestione illecita di rifiuti: denunciato il titolare di un’officina

Nell’ambito dei controlli congiunti tra l’Arma territoriale e forestale, i Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino e del Nucleo Forestale di Gualdo Tadino, hanno effettuato un’attività ispettiva presso un’officina meccanica situata nella prima periferia del centro storico, ove hanno rilevato una gestione irregolare dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non, prodotti nell’ambito dell’attività aziendale.

Nel corso dell’ispezione, all’interno delle pertinenze dell’officina sono stati rinvenuti circa 100 litri di olio motore esausto, stoccati in modo non conforme alla normativa vigente, oltre a ulteriori rifiuti accatastati senza ordine, privi di codici identificativi e miscelati tra loro. Si trattava principalmente di componenti meccaniche parzialmente smontate, tubazioni, rottami metallici e contenitori in plastica e metallo.

Alla luce delle violazioni accertate, i militari hanno proceduto immediatamente alla contestazione degli illeciti nei confronti del titolare dell’officina, un 27enne di origine marocchina, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.