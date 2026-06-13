Gravissimo episodio a Fontivegge, la condanna della sindaca Ferdinandi e il ringraziamento alla Polizia di Stato

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, dopo aver appreso dell’accaduto, ha contattato telefonicamente la madre della bambina per esprimerle la vicinanza propria e dell’intera amministrazione comunale, assicurando la piena disponibilità del Comune a fornire ogni supporto utile per affrontare le conseguenze di questa drammatica vicenda.

«Si tratta di un fatto di eccezionale gravità, che ferisce profondamente la nostra comunità e suscita sconcerto e indignazione. Di fronte a un episodio di questo genere la condanna deve essere netta e senza alcuna esitazione. Alla mamma, alla bambina e ai loro familiari rivolgo il mio più sincero abbraccio. Desidero inoltre ringraziare la Polizia di Stato per la rapidità, la professionalità e il senso del dovere dimostrati nell’intervento, che ha consentito di fermare il responsabile. La tutela dei bambini e delle persone più fragili è un principio irrinunciabile e continueremo a lavorare, insieme a tutte le istituzioni competenti, per costruire una città sempre più sicura e vicina ai cittadini».