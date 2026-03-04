Gran Tour Perugia: weekend tra Belle Époque e Palazzo Marini Clarelli

Dalla Belle Époque di Palazzo Sorbello alla Battaglia dei Sassi, fino ai tesori della Galleria Nazionale e di Palazzo Marini Clarelli: scopri le visite guidate tra arte, aneddoti e curiosità

La Belle Époque vista attraverso le sale di palazzo Sorbello, la Battaglia dei sassi in onore di Sant’Ercolano, vite di donne da scoprire tra le opere della Galleria Nazionale dell’Umbria e la storia della marchesa Marini Clarelli: questo il programma delle visite guidate del fine settimana con Gran Tour Perugia, tra arte, aneddoti e curiosità.

Si inizia venerdì 6 marzo alle 16 con “L’ora del tè a Palazzo Sorbello. Storie e Gossip della Belle Époque”. Le sale dello storico palazzo hanno accolto nel corso dei secoli incontri, attività e riunioni che hanno visto protagoniste assolute affascinanti figure femminili, dai primissimi moti risorgimentali fino alla Belle Époque: una visita guidata durante la quale sarà possibile scoprire come vivevano le donne del tempo e a chi era affidata la loro educazione, tra aneddoti e curiosità. Formalità sociali contro intimità familiare e sviluppo della figura della donna da una dimensione più strettamente domestica e privata all’emancipazione femminile. Al termine della visita, degustazione di tè con dolcetti allestita nelle sale del piano nobile accompagnata da aneddoti e gossip d’epoca tratti dalla pubblicazione “Perugia della Bell’Epoca”, a cura di Turan. Costo della visita guidata euro 25

Sabato 7 marzo alle 16 spazio a “La Battaglia dei sassi. Storia di un gioco popolare in omaggio a Sant’Ercolano”. Forse non tutti sanno che il primo marzo si festeggia il “defensor civitatis”, uno dei tre santi patroni di Perugia: Sant’Ercolano. In suo onore e ricordo, come da tradizione dal lontano 1220, durante l’appuntamento verrà narrata la sua storia leggendaria e la battaglia dei sassi, il violento gioco a lui dedicato, da cui prende il nome via Campo Battaglia.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 8 marzo alle 10.30 sarà la volta di “Storie di donne. Storie di arte. Le figure femminili alla Galleria Nazionale dell’Umbria”, itinerario imperdibile tra le sale della Gnu, in occasione della Giornata internazionale della donna per indagare la figura femminile nell’arte umbra. Da Chiara Fancelli, moglie e musa di Pietro Perugino, passando per la Beata Colomba, la santa mistica con doni di preveggenza, fino alla storia pressoché sconosciuta della “pittora” Plausilla Nelli, prima donna pittrice della storia dell’arte della quale si conserva un misterioso quadro.

Costo della visita guidata euro 12 a persona + 12 per l’ingresso al museo ( ingresso gratuito per le donne ).

-Alle 16 Visita guidata alla dimora settecentesca Palazzo Marini Clarelli per conoscere da vicino la storia della marchesa Marini Clarelli, vissuta nell’elegante edificio perugino di via dei Priori nelle sale affrescate tra stucchi, arredi dell’epoca e preziose testimonianze di vita aristocratica.

Costo della visita guidata euro 15 a persona (comprensivo di biglietto di ingresso), gratuita fino a 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it