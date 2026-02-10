Gran Tour Perugia, weekend tra arte, storia e romanticismo

Palazzo Baldeschi, palazzo Sorbello, la mostra “Pergamene che parlano: Governo e potere a Perugia nei secoli XIII-XV” a palazzo Lippi Alessandri e una passeggiata tra gli angoli romantici del capoluogo umbro nel giorno dedicato a San Valentino

Angoli romantici disseminati per il centro storico del capoluogo umbro, le storiche dimore palazzo Baldeschi e palazzo Sorbello e la mostra “Pergamene che parlano: Governo e potere a Perugia nei secoli XIII-XV a palazzo Lippi Alessandri per i prossimi appuntamenti con Gran Tour Perugia.

Si inizia sabato 14 febbraio alle 16, nel giorno dedicato a San Valentino, con “Perugia romantica” tour insolito tra le vie, piazze, giardini del centro storico per scoprire i luoghi e gli aneddoti legati alla passione, all’amore e al romanticismo che hanno visto protagoniste figure femminili, tra le quali Porzia (giovane aristocratica processata nel Seicento con il suo amante), Marianna Florenzi (una delle donne più colte della Belle Époque dell’ambiente perugino), e la “Napoleona” Maria Bonaparte.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Domenica 15 febbraio alle 16 spazio alla dimora storica settecentesca palazzo Baldeschi al corso (oggi sede museale della Fondazione Perugia) per indagare la vita quotidiana e i riti che scandivano la tipica giornata della buona società dell’epoca. La splendida struttura gentilizia, con le sue stanze sfarzose, nasce dalla fusione di alcuni edifici che occupavano anticamente l’area compresa tra corso Vannucci, via Danzetta, via Baldo, via dello Struzzo e via Baglioni.

Costo della visita guidata euro 16 (comprensivo di biglietto di ingresso), gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly

Venerdì 20 febbraio alle 16 si va a palazzo Lippi Alessandri per ammirare “Pergamene che parlano: Governo e potere a Perugia nei secoli XIII-XV”, mostra che racconta il ritorno a Perugia di un patrimonio documentario straordinario, disperso dal 1853 e oggi finalmente restituito alla città. Oltre 1700 pergamene della Collezione Albertini, acquisite dalla Fondazione Perugia, permettono di ricostruire una parte essenziale della memoria istituzionale cittadina. Le copertine originali dei registri dei podestà e dei capitani del popolo, decorate con stemmi dipinti, rivelano come la giustizia medievale comunicasse anche attraverso immagini, simboli e potere visivo.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Infine, sabato 21 febbraio alle 16 altro salto fra le dimore storiche del Settecento con la visita a palazzo Sorbello, nel cuore del capoluogo umbro, a pochi passi dalla Cattedrale. Un antico palazzo risalente al 17esimo secolo accoglie una preziosa collezione di quadri, porcellane, opere a stampa, manoscritti e tessuti ricamati. La nobile dimora dei marchesi Bourbon di Sorbello accoglie il visitatore in sale nobiliari con volte affrescate tra eleganti arredi e lampadari settecenteschi, con una suggestiva vista che si apre su Perugia e sulla valle di Assisi.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it