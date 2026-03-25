Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento con la visita alla mostra “Giotto e San Francesco” alla Galleria Nazionale dell’Umbria, lo storico museo della Perugina e un salto indietro nel tempo per riscoprire il quartiere ebraico nel cuore della città, per i prossimi appuntamenti del fine settimana accompagnati dalle guide di Gran Tour Perugia.

Venerdì 27 marzo alle 17 visita alla mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” alla Galleria Nazionale dell’Umbria. L’esposizione racconta uno dei momenti più decisivi della storia dell’arte italiana: l’incontro tra il carisma spirituale del Santo e il genio di Giotto di Bondone. Il percorso riunisce oltre sessanta opere, tra tavole dipinte, croci, polittici e manoscritti miniati, restituendo il clima straordinario di quegli anni. Accanto a Giotto emergono, nel secondo decennio del Trecento, due grandi maestri senesi: Simone Martini, interprete di un’eleganza gotica raffinatissima, e Pietro Lorenzetti, capace di una narrazione intensa e drammatica. Le loro opere, realizzate negli anni dell’attività ad Assisi, testimoniano la vitalità del cantiere francescano e la ricchezza di soluzioni figurative sperimentate nella Basilica. Ad accompagnare il viaggio in questa mostra realizzata in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi sarà la guida Alice Coli. Costo della visita guidata euro 25 (comprensivo di ingresso alla mostra e auricolari obbligatori)

La visita guidata si terrà tutti i venerdì alle 17 fino al prossimo 12 giugno

Sabato 28 marzo alle 15.30 spazio al Museo storico della Perugina. Come Willy Wonka nel film “La fabbrica del cioccolato”, si entrerà nello storico museo della Perugina per conoscere più da vicino la storia della fabbrica più rappresentativa del capoluogo umbro, attraverso immagini, macchinari, originali incarti e confezioni dei prodotti più iconici: i Baci, la Rossana e le Ore Liete. La visita comprende anche l’ingresso allo stabilimento che si attraversa lungo delle passerelle aeree.

Costo della visita guidata euro 15, gratuita fino a 12 anni

Domenica 29 marzo alle 16.30 si passeggia lungo il quartiere ebraico di Perugia, incursione tra le vie e i vicoli del centro storico: un percorso nel dedalo di strade del piccolo quartiere dove la comunità ha vissuto e della quale si hanno notizie nel capoluogo umbro già a partire dal 13esimo secolo, accompagnato da cenni storici e curiosità sulle famiglie ebree. Si ricostruirà così la vita quotidiana del ghetto, i luoghi della memoria e le testimonianze ancora visibili per conoscere una parte essenziale dell’identità cittadina fino alle leggi razziali dello scorso secolo.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino ai 12 anni. Evento pet friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it