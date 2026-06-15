Gran finale Sagrantino Wine & Performance con l’ensemble internazionale Bitoi

Il gruppo propone un esperimento visionario e futuristico immerso nella tradizione e nella profondità della natura. Il 19 giugno alle 21.30 al cortile della Rocca sonora a Gualdo Cattaneo lo spettacolo Sirkulu

Arriva a conclusione la rassegna Sagrantino Wine & Performance e, per il suo ultimo appuntamento di questa edizione, venerdì 19 giugno alle 21.30 nel cortile della Rocca sonora di Gualdo Cattaneo, accoglie il gruppo internazionale BITOI che fonde musica sperimentale, folk ed elettronica in un progetto dal sapore antico, in cui la natura è al contempo soggetto e oggetto artistico ed estetico, e il basso come ‘primo’ strumento è in costante dialogo con la voce. Il quartetto svedese-danese è infatti formato dal pluripremiato compositore, bassista elettrico e produttore Cassius Lambert e da tre voci femminili scelte per una formazione a rotazione composta da Alexandra Shabo, Lise Kroner, Anja Tietze Lahrmann, Ella Cronberg e Lydia Cronberg. Vincitori del premio come Miglior artista emergente in Svezia all’International Folk Music Award 2025, BITOI hanno esordito nel 2023 con l’ep -O-, perfetto connubio di fragilità e potenza, che ha attirato l’attenzione della critica internazionale e li ha portati l’anno successivo a calcare palchi di venue e festival prestigiosi in tutto il mondo. In questa performance dal vivo, a Gualdo Cattaneo, i BITOI con le voci del trio Alexandra Shabo, Ella Malvina Cronberg e Anna Lydia Vilner Cronberg proporranno il loro album ‘Sirkulu’, uscito nel marzo 2025, presentato ad aprile al Rewire Festival. Un esperimento visionario e futuristico, immerso nella tradizione e nella profondità della natura ma assolutamente innovativo. Proprio la dimensione performativa cattura al meglio la natura rituale e, in ultima istanza, trasformativa della musica di BITOI. Il loro progetto musicale, immersivo e magico, utilizza una lingua inventata, ispirata ai suoni della natura, i testi riproducono i suoni della fonetica degli uccelli: sillabe, fonemi, fischi, vibrazioni delle corde vocali e fruscii del vento intrecciano trame di basso ora più eteree ora più vibranti e dense. I BITOI costruiscono un organismo sonoro densamente minimale elaborando un’espressività musicale in cui voci e basso si confrontano senza gerarchie, dando forma a un flusso che vive nell’interazione performativa. Nel corso dell’evento, come previsto dal format di Sagrantino Wine & Performance, rassegna che unisce i linguaggi performativi contemporanei a itinerari enogastronomici, sarà possibile partecipare a una degustazione di vini del territorio a cura de La Strada del Sagrantino. Il costo di concerto e degustazione è di 15 euro, la prenotazione obbligatoria: https://shorturl.at/iLvvX. Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

Fin dagli esordi, le esibizioni dal vivo dei BITOI si sono imposte come momenti di intensa comunione sonora ed emotiva con il pubblico. Un’esperienza concertistica immersiva che si configura quasi come un rituale collettivo in cui si rompono le barriere e si crea un ponte tra artista e pubblico, attivando uno spazio sensoriale orizzontale in cui ciascuno vive un viaggio emotivo sia intimo che condiviso.

Il progetto ‘Sagrantino Wine & Performance lungo la Strada del Sagrantino’ è realizzato con il sostegno dei fondi per il ‘Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024’ ‘PR FESR 2021-2027. Az.1.3.4. – Sostegno alle imprese culturali turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali’.