Governo del territorio, incontro tecnici-Regione: “Ora avanti con i tavoli di confronto”

I geometri e tutta la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria hanno chiesto la riattivazione dei tavoli di Villa Umbra e di confronto sulla legge regionale Testo unico governo del territorio

Nella giornata di giovedì 12 febbraio, la Seconda e la Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria hanno avuto un’audizione con la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) e i rappresentanti degli ordini e dei collegi che vi aderiscono (architetti, ingegneri, periti industriali, geometri, geologi, agronomi e forestali). L’incontro doveva servire a fornire un contributo tecnico e operativo alle istituzioni regionali utile ad apportare modificazioni e integrazioni ad alcune leggi regionali. Ma l’occasione è stata utile anche per tornare sul tema del tavolo di confronto di Villa Umbra sull’interpretazione della legge regionale 1 del 2015 ‘Testo unico governo del territorio’, sospeso ormai dall’estate 2024. In particolare è stata la categoria dei geometri a sollecitare la ripresa dei lavori, essendo stata anche la principale promotrice del laboratorio alla Scuola umbra di amministrazione pubblica, che doveva servire a chiarire gli aspetti della norma regionale che sono oggetto di più interpretazioni, con tutte le problematiche che ne possono scaturire.

“Ringraziamo la Regione Umbria – ha commentato a margine il presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani – per aver attenzionato nuovamente il tema. Ora attendiamo segnali organizzativi per la ripresa dei lavori, perché abbiamo ancora grande necessità di fare chiarezza. Confidiamo che l’assessore regionale Thomas De Luca e gli uffici regionali si attivino nel breve periodo in questo senso”. “Come professionisti – ha ricordato anche il coordinatore della Rptu, Livio Farina – siamo chiamati a svolgere un ruolo attivo e centrale nel processo di ‘semplificazione’ e per far sì che il quadro normativo di riferimento sia quanto più chiaro e uniforme possibile per permetterci l’assunzione di responsabilità che ci viene attribuita nell’interesse della comunità e dei cittadini”.

Farina ha quindi segnalato il fatto che i vari tavoli tecnici di confronto sul Testo unico governo del territorio siano fermi da tempo, evidenziato l’importanza “che questo tavolo snello, ma utile a tutti, riparta perché occasione di discussione e chiarimento su aspetti specifici, nonché incubatore di proposte da poter sottoporre alla Regione per riflessioni e correzioni delle norme vigenti”.

“È importante – ha aggiunto Farina – che le norme regionali siano allineate e coerenti sia con quelle sovraordinate (nazionali), in continua evoluzione, che tra loro. La legge regionale 1/2015 richiede una revisione generale sostanziale, per allineamento al ‘Salva Casa’ e per evitare difficoltà e problematiche applicative”.

Il coordinatore della Rptu ha infine fatto sapere che il presidente e i commissari intervenuti in audizione hanno confermato l’importanza del “nostro coinvolgimento nei processi di esame delle norme, per il ruolo che svolgiamo e per il contributo che possiamo essere in grado di dare, impegnandosi, in qualche modo, a intermediare per favorire la ripresa dei tavoli sospesi”.