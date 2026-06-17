Giovani e lavoro, torna “Orientarsi a partire da sé”

Fondazione Perugia apre le candidature per il progetto che accompagnerà 30 giovani umbri verso l’inserimento lavorativo

In un contesto in cui l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro risulta sempre più complesso, soprattutto per chi vive condizioni di fragilità personale, familiare o socio-economica, prende avvio la seconda edizione di “Orientarsi a partire da sé”, il progetto promosso da Fondazione Perugia in collaborazione con le Diocesi di Gubbio e di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino. Possono candidarsi giovani residenti e domiciliati nei comuni di Costacciaro, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Umbertide, Cantiano, Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Bettona, Fossato di Vico, Sigillo, Bastia Umbra, Valfabbrica e Cannara, in possesso dei requisiti previsti dal bando e non titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire risposte concrete ai bisogni dei giovani del territorio, valorizzando percorsi di orientamento e accompagnamento personalizzati capaci di rafforzare competenze, fiducia e opportunità di inserimento lavorativo. Dopo i risultati positivi della prima edizione, “Orientarsi a partire da sé” prosegue con un modello consolidato che mette al centro la persona, attraverso un percorso basato sull’ascolto attivo, sulla valorizzazione delle risorse individuali e sul sostegno nella costruzione di un progetto professionale realistico e sostenibile. Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni che incontrano difficoltà nell’accesso o nel reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di fragilità socio-economica, familiare o personale, o che hanno attraversato periodi di inattività, burnout o scoraggiamento dovuti a ricerche di lavoro senza esito. La prima fase prevede un percorso di orientamento e formazione della durata di un mese, finalizzato a rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità, a riconoscere ostacoli e potenzialità, a sviluppare competenze decisionali e a individuare percorsi professionali coerenti con le proprie inclinazioni. Al termine del percorso, ciascun partecipante sarà accompagnato nella definizione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo, costruito sulla base delle competenze emerse e orientato alla creazione di opportunità concrete attraverso il coinvolgimento di imprese ed enti del Terzo Settore del territorio. Saranno selezionati 30 partecipanti, suddivisi tra i territori delle due Diocesi, attraverso colloqui individuali che si svolgeranno nel mese di settembre 2026 e che consentiranno di valutare motivazione, disponibilità e percorso personale dei candidati. Le candidature potranno essere presentate compilando l’apposito modulo disponibile online nel sito di Fondazione Perugia. Gli esiti della selezione saranno comunicati nel mese di settembre 2026 esclusivamente tramite e-mail. Per informazioni è possibile scrivere a:

orientamenti@fondazioneperugia.it.