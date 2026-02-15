Giornata nazionale del risparmio energetico: l’Umbria aderisce a “M’illumino di meno”

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili – che si celebra domani 16 febbraio 2026 – la Regione Umbria aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna promossa da Caterpillar – Rai Radio2 che, per la XXII edizione diventa “M’illumino di scienza” per sottolineare il contributo di riceatrici e ricercatori nella transizione ecologica e nel contrasto alla disinformazione climatica.

“Senza scienza non c’è transizione – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti –. Ridurre i consumi e cambiare abitudini non significa fare gesti simbolici una volta l’anno: significa affidarci a evidenze, misurare gli sprechi, scegliere soluzioni che funzionano. In un tempo in cui circolano troppe semplificazioni e troppe false certezze, ‘M’illumino di meno’ ci ricorda che la sostenibilità è fatta di dati, competenze, responsabilità”.

La presidente Proietti è impegnata a sostenere comuni, scuole, associazioni, imprese e cittadini a partecipare con iniziative locali e con azioni pratiche, “a partire dalle cose che incidono: spegnere ciò che non serve, evitare lo standby, usare in modo razionale luce e riscaldamento, ridurre gli sprechi negli acquisti, scegliere mobilità più leggera quando possibile. Sono scelte piccole solo in apparenza ma se sommate, diventano politica pubblica e cultura civica”.

L’adesione a “M’illumino di meno 2026” si estrinseca nello spegnimento dell’illuminazione a Palazzo Donini dalle 19.30 a mezzanotte.

Il tema 2026 si inserisce in un contesto che la campagna richiama esplicitamente: crisi energetica e incertezze sugli investimenti nella transizione, a fronte di una comunità scientifica che continua a produrre conoscenza sull’impatto dei combustibili fossili e a indicare alternative basate su fonti sostenibili.

La maratona 2026 ha avuto un avvio simbolico il 16 gennaio 2026 con una puntata speciale di Caterpillar dal CERN di Ginevra: in collaborazione con l’INFN, Rai Radio2 ha realizzato una diretta dall’interno dell’esperimento LHCb al Large Hadron Collider.