Giornata salute e sicurezza sul lavoro, seminario Inail e firma protocollo con Ufficio scolastico regionale

Presidente Proietti: “L’Umbria dovrà diventare la regione in cui la sicurezza e la salute sul lavoro sono la priorità di tutti”

Perugia, 28 aprile 2026 – In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, l’Inail direzione regionale Umbria ha promosso oggi, presso la sala Fiume di palazzo Donini, un seminario dedicato alla cultura della prevenzione e alla promozione di politiche integrate per la tutela dei lavoratori. L’iniziativa, aperta dai saluti istituzionali della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Prefetto Francesco Zito, e del Questore di Perugia, Dario Sallustio, ha visto il coinvolgimento delle massime cariche istituzionali regionali e territoriali, ponendo al centro del dibattito la necessità di costruire un sistema di prevenzione condiviso, capace di adattarsi ai rapidi mutamenti socio-economici, tecnologici e demografici del mondo del lavoro contemporaneo.

“Vi ringrazio – ha dichiarato la presidente Proietti – per aver scelto la Regione Umbria come sede di un momento di riflessione così qualificato. Plaudo alla sottoscrizione del protocollo, salutando l’Ufficio scolastico regionale, perché ogni legge funziona se è accompagnata dalla cultura. È la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro che noi dobbiamo promuovere. Esiste una consapevolezza diffusa che i dati dell’Umbria non sono confortanti e non sono tra i migliori: noi dobbiamo fare di più. Questo fattore negativo, che ci vede da molti anni essere tra le regioni più colpite dagli incidenti sul lavoro, dobbiamo farlo diventare il nostro tema di riscatto, dobbiamo far diventare l’Umbria la regione per eccellenza dove la sicurezza e la salute sul lavoro sono la priorità di tutti”. “Vogliamo guardare anche i lati positivi di questa nostra regione – ha proseguito la presidente Stefania Proietti – ricordando che stiamo puntando moltissimo all’integrazione dei lavoratori, anche dei lavoratori con disabilità, nel mondo del lavoro. Proprio ieri si è riunito il Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro composto da istituzioni, enti e stakeholder, proprio per condividere le linee programmatiche future e il lavoro comune, nella cornice del nuovo Piano nazionale della prevenzione 2026-2031 e del Piano socio sanitario regionale. La Regione ha previsto un investimento di circa 1 milione di euro da destinare al rafforzamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso due direttrici. Il potenziamento del personale attraverso l’assunzione di nuove figure, includendo profili specialistici come ingegneri, chimici e biologi, e un piano straordinario di vigilanza attuato attraverso prestazioni aggiuntive del personale, garantendo controlli extra rispetto all’orario ordinario, specialmente in edilizia e agricoltura. Sono stati previsti inoltre piani formativi specifici per operatori e aziende, oltre a campagne di comunicazione e progetti nelle scuole per educare i futuri lavoratori e imprenditori”.

Il momento conclusivo della giornata è stato rappresentato dalla firma del nuovo protocollo d’intesa tra Inail Umbria, con il suo direttore regionale Alessandro Pastorelli e l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, con il direttore Ernesto Pellecchia. Un accordo che rinnova e rafforza una collaborazione storica e collaudata tra i due enti, finalizzata a radicare la cultura della sicurezza sin dai banchi di scuola. Grazie a questa sinergia, Inail e Usr si impegnano a promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte non solo agli studenti, una rappresentanza dei quali ha assistito a tutto l’incontro formativo, ma anche ai docenti e al personale scolastico, elementi cruciali per la diffusione di una consapevolezza diffusa sui rischi e sulle buone pratiche di prevenzione.

Il seminario ha inoltre offerto un’importante vetrina per la presentazione di nuove sinergie territoriali, tra cui il progetto di collaborazione con il Comitato italiano paralimpico (Cip) per il reinserimento sociale e lavorativo degli assistiti Inail attraverso l’attività sportiva. Tra gli interventi in programma, moderati dal direttore regionale Inail Umbria, Alessandro Pastorelli, vi sono stati i contributi del direttore regionale Adriano Bei e del dirigente regionale Salvatore Macrì, di rappresentanti del Comune di Perugia, dei Vigili del Fuoco, della stessa Inail e dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’evento odierno si inserisce nell’ambito di un impegno istituzionale costante, che vede tutti i soggetti coinvolti assumersi la responsabilità di collaborare in forte sinergia, con l’obiettivo ultimo di ridurre gli infortuni e le malattie professionali e di garantire ambienti di lavoro e di studio più sani, sicuri e sostenibili.