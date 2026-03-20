Un invito per i cittadini a scoprire da vicino da dove nasce l’acqua del territorio

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, Valle Umbra Servizi promuove una iniziativa aperta alla cittadinanza che unisce educazione ambientale, valorizzazione del territorio e partecipazione attiva.

Domenica 22 marzo, sarà infatti possibile visitare la sorgente “Le Vene del Tempio”, nel Comune di Campello sul Clitunno, con un’apertura straordinaria pensata per avvicinare i cittadini al cuore del servizio idrico.

Un’esperienza che permetterà di osservare da vicino il punto di origine dell’acqua e comprendere il percorso che compie ogni giorno fino alle nostre case.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Ti voglio bere”, che invita a considerare l’acqua non solo come un servizio, ma anche come una risorsa preziosa da conoscere e proteggere.

La visita si svolgerà domenica 22 marzo 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, con ritrovo presso il Tempietto del Clitunno, a Campello sul Clitunno (PG), da cui sarà possibile seguire le indicazioni in loco per raggiungere la sorgente. L’accesso è libero e non è richiesta prenotazione; le visite saranno organizzate a piccoli gruppi, con una durata indicativa di circa 10 minuti.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a famiglie e giovani, per favorire una maggiore consapevolezza sul valore dell’acqua pubblica e sulla sua gestione sostenibile.

“Con questa iniziativa vogliamo creare un momento di incontro diretto tra cittadini e servizio – afferma Valle Umbra Servizi – mostrando in modo semplice e trasparente da dove nasce l’acqua del nostro territorio e rafforzando il senso di responsabilità condivisa nella sua tutela”.