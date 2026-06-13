Giornata mondiale del donatore: la Polizia di Stato e l’Associazione Donatori Nati per sensibilizzare la cittadinanza

Questa mattina, presso il Centro Commerciale Collestrada, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, la Polizia di Stato e l’Associazione Donatori Nati hanno incontrato la cittadinanza per sensibilizzarla in merito all’importanza della donazione di sangue e plasma, gesto di straordinaria solidarietà che contribuisce ogni giorno a salvare vite umane e a garantire cure indispensabili per numerosi pazienti.

Per l’occasione, nel piazzale del centro commerciale sono stati allestiti gli stand della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica e della FIDAS, che hanno accolto numerosi visitatori, offrendo momenti informativi e dimostrativi particolarmente apprezzati dal pubblico.

Lo stand della Polizia Stradale ha suscitato grande interesse grazie alla presenza del tappeto che simula le alterazioni percettive e motorie dovute allo stato di ebbrezza. Molti cittadini hanno voluto mettersi alla prova percorrendo il percorso predisposto dagli operatori, sperimentando in prima persona le difficoltà che possono compromettere la sicurezza alla guida. Particolare curiosità ha destato anche la strumentazione utilizzata per il controllo del tasso alcolemico, illustrata dagli agenti nell’ambito delle attività di educazione alla sicurezza stradale.

Allo stand della Polizia Scientifica, invece, i visitatori hanno potuto osservare da vicino le tecniche e gli strumenti impiegati per i rilievi sulla scena del crimine, con dimostrazioni pratiche relative all’utilizzo delle polveri per l’esaltazione delle impronte digitali e alle procedure di acquisizione e repertamento delle tracce, attività che hanno coinvolto soprattutto i più giovani.

La giornata ha rappresentato anche un’importante occasione per promuovere la cultura della donazione del sangue e del plasma, un gesto semplice ma fondamentale per assicurare la disponibilità di emocomponenti necessari per interventi chirurgici, terapie oncologiche, emergenze sanitarie e per il trattamento di numerose patologie. Donare significa offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità e contribuire al funzionamento dell’intero sistema sanitario.

A testimonianza dell’impegno della Polizia di Stato verso questa importante causa, due appartenenti alla Questura di Perugia hanno effettuato una donazione di sangue presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, aderendo all’iniziativa promossa dall’Associazione Donatori Nati.

Nel corso della mattinata, il Questore della Provincia di Perugia ha fatto visita agli stand, soffermandosi con gli operatori e con i rappresentanti delle associazioni presenti per ringraziarli dell’attività svolta e per sottolineare il valore dell’iniziativa.

“Donare sangue significa compiere un gesto di grande responsabilità e solidarietà verso il prossimo. Attraverso iniziative come questa vogliamo contribuire a diffondere una cultura della donazione sempre più radicata, soprattutto tra i giovani, perché ogni donazione può fare la differenza e salvare una vita. La Polizia di Stato è orgogliosa di sostenere e promuovere questi valori, che rappresentano un autentico servizio alla collettività”, ha dichiarato il Questore