Giornata Internazionale contro la Droga: i ragazzi della Comunità Incontro ETS al Quirinale con il Presidente Mattarella

“Oggi è la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga e con i nostri ragazzi e ragazze impegnati nel percorso di recupero abbiamo ricevuto un grande dono: l’emozione di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, la casa di tutti gli italiani”.

Ad affermarlo è Giampaolo Nicolasi capo struttura di Comunità Incontro ETS che questa mattina, con una delegazione partita da Amelia, ha raggiunto Roma per incontrare, insieme ad una rappresentanza del sistema italiano impegnato nella cura dalle dipendenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Oggi il mondo si ferma per riflettere sulle dipendenze e il nostro pensiero non può che andare a quanto accaduto a Terni negli ultimi giorni: tre persone sono morte per overdose. La città è ai primi posti in Italia per il consumo di sostanze. Uno scenario preoccupante che impone a tutta la società civile, alla scuola e alle famiglie di non voltarsi dall’altra parte”. “Quando la droga entra in una città, è già entrata dentro le nostre case” ammonisce Nicolasi, “come Comunità Incontro potenzieremo le attività di prevenzione, incontreremo i giovani, saremo più presenti sul territorio.”

“Le persone che hanno dipendenze di ogni genere sono attraversate da uno tsunami e quando l’acqua si ritira, i danni sono indelebili. Quella delle dipendenze è una battaglia che non si vince da soli: è necessario che i servizi pubblici e quelli del privato sociale uniscano le forze. Un appello e una richiesta di forte impegno vogliamo rivolgerlo anche alla Regione Umbria per quanto riguarda il piano della salute mentale, poiché le dipendenze provocano danni irreversibili alla capacità cognitiva dei giovani e su questo occorre lavorare insieme. C’è infine un’ultima nota dolente: l’accoglienza. Chiediamo alle istituzioni anche un maggior impegno per rendere più veloci i tempi di risposta per le richieste d’aiuto, troppo spesso rallentati e ostacolati dalle lungaggini burocratiche.”