Giornata della donna, Bistocchi: “Come le Madri costituenti, lavoriamo insieme per cambiare il paradigma”

Perugia, 7 marzo 2026 – “In un tempo in cui il mondo è incendiato da conflitti e violenze, la politica e le Istituzioni sono chiamate alla prova principale, quella della responsabilità e dell’unità, condizioni fondamentali per un cambio di passo concreto sulle pari opportunità, che invece stenta a farsi vedere. Perché il terreno dei diritti, che dovrebbe essere fertile alla costruzione di una società più giusta ed equa, diventa invece campo di battaglia, più soggetto a colpi di mano che ad azioni concretamente efficaci. Quanto avvenuto con il decreto legislativo, firmato dalla presidente Meloni e dalla ministra Roccella, per la cancellazione delle figure delle Consigliere di parità, è emblematico di una tendenza che punta a restringere spazi, piuttosto che a difendere presidi di uguaglianza e lotta alla discriminazione”.

“Eppure ce ne sarebbe necessità, anche nella nostra Umbria, che pur in forma minore, risente delle tendenze nazionali sull’occupazione femminile, superiore alla media nazionale ma inferiore a quella degli uomini. Così come per l’accesso al lavoro o per la qualità dell’occupazione che ci troviamo a ricoprire o per le violenze che ci troviamo a subire. I dati diffusi dal Procuratore generale Sottani sul Codice rosso, infatti, sono allarmanti: 1300 procedimenti per una regione piccola come la nostra rappresentano un grido d’allarme che non possiamo ignorare. Così come è preoccupante il sensibile aumento di episodi riscontrati tra i minori. Un quadro dunque da non sottovalutare e anzi su cui lavorare, nel quale è lampante la necessità di interventi chiari sul fronte della cultura e dell’educazione”.

“La celebrazione dell’8 marzo diventa emblematica in questo anno, in cui celebriamo gli 80 anni dal diritto di voto alle donne. Nel 1946, per la prima volta, tutte le donne poterono votare e candidarsi, così nacquero le cosiddette ‘Madri costituenti’, ovvero quelle donne elette nell’Assemblea che scrissero la nostra Costituzione. Il volto dell’8 marzo, per me, quest’anno è proprio quello di Adele Bei, di Nilde Iotti e di tutte le altre che in quel tempo che oggi ci sembra, sbagliando, lontano e scontato, con coraggio e lungimiranza, cambiarono il paradigma dominante. Come loro, riempiamo di impegno e di responsabilità le nostre giornate e i nostri ruoli, affinché le Istituzioni possano lasciare una società migliore di come l’hanno trovata, più giusta e più equa, che passa per una parità di genere concreta e reale”.