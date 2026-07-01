La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato oggi alla seduta di insediamento del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, nel corso della quale Giorgio Mencaroni è stato confermato presidente per acclamazione.

Nel rivolgere a Mencaroni le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a nome della Regione, la presidente Proietti ha sottolineato il valore personale e istituzionale della conferma:

È per me anche un’emozione salutare il rinnovo dell’incarico di Giorgio Mencaroni, figura prestigiosa, servitore dello Stato e punto di riferimento autorevole per il sistema economico umbro. La sua conferma unanime è il riconoscimento di qualità personali e istituzionali: equilibrio, concretezza, capacità di ascolto, rapidità decisionale e una visione sempre orientata all’interesse generale dell’Umbria

La presidente ha evidenziato come Mencaroni abbia rappresentato negli anni una guida capace di tenere insieme grandi realtà produttive e piccole imprese, territori, associazioni di categoria, professionisti e istituzioni. «Ha sempre dimostrato di saper difendere anche le realtà più piccole pur provenendo da esperienze imprenditoriali importanti. È una qualità decisiva per una regione come l’Umbria, dove lo sviluppo passa dalla capacità di non lasciare indietro nessuno».

La presidente Proietti ha quindi ricordato la collaborazione tra Regione e Camera di Commercio, richiamando in particolare il percorso che ha portato al riconoscimento della Zona economica speciale quale opportunità per attrarre investimenti e favorire la semplificazione amministrativa.

Nel suo intervento la presidente ha ribadito la necessità di rafforzare la competitività del sistema regionale, superando ogni contrapposizione territoriale e valorizzando il contributo di imprese, università, professionisti e pubblica amministrazione. Ha inoltre richiamato l’importanza degli investimenti in innovazione, ricerca e alta formazione, annunciando il potenziamento delle politiche regionali per i poli di innovazione e per i dottorati di ricerca applicata, con l’obiettivo di trattenere e attrarre giovani altamente qualificati.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle infrastrutture. La presidente ha ribadito la necessità di una maggiore attenzione nazionale verso l’Umbria, richiamando le criticità legate ai collegamenti e ai cantieri, e ha confermato il sostegno della Regione allo sviluppo dell’aeroporto internazionale dell’Umbria attraverso il rafforzamento della partecipazione regionale.

La presidente Proietti ha infine collegato le prospettive di sviluppo dell’Umbria ai grandi progetti di ricerca internazionale, richiamando la candidatura italiana per l’Einstein Telescope e il ruolo che la regione intende svolgere in questo percorso.

Nel suo intervento, Giorgio Mencaroni ha ringraziato il Consiglio camerale per la conferma e la presidente Proietti per la collaborazione istituzionale, ricordando il percorso che ha portato alla Camera di Commercio unica dell’Umbria e il ruolo dell’ente a sostegno delle imprese, dell’internazionalizzazione, del turismo, dell’innovazione e delle infrastrutture.

Alla seduta è intervenuto anche Andrea Prete, che ha sottolineato il ruolo delle Camere di Commercio come istituzioni pubbliche al servizio delle imprese e dei territori, richiamando le priorità del sistema camerale nazionale: transizione digitale ed ecologica, turismo, internazionalizzazione e sostegno agli investimenti.

La seduta si è conclusa con il giuramento del presidente Mencaroni sulla Costituzione e con l’avvio formale della nuova consiliatura della Camera di Commercio dell’Umbria.