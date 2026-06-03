Giorgio Damjanic protagonista al Quirinale per la Festa della Repubblica

Il giovane musicista di Corciano si è esibito davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Anche il giovane corcianese Giorgio Damjanic, nato nel 2002 e cresciuto a Capocavallo, tra i musicisti protagonisti del concerto per la Festa della Repubblica che si è svolto il 2 giugno al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato.

La sua passione per la musica nasce prestissimo: inizia infatti a studiare pianoforte all’età di sei anni. Frequenta successivamente la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale di Corciano e, in seguito, il Liceo musicale di Perugia, dove si avvicina progressivamente agli strumenti a fiato fino a specializzarsi nel trombone, che diventa il suo strumento principale. Attualmente sta completando il corso di laurea magistrale presso il Conservatorio di Novara.

Nonostante gli impegni artistici che lo portano spesso lontano dall’Umbria, Giorgio Damjanic mantiene un forte legame con il territorio in cui è cresciuto. Ogni volta che ne ha l’opportunità torna infatti a Corciano e continua a suonare con la Banda di Solomeo, della quale fa parte fin da ragazzo. Il suo percorso rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità corcianese e testimonia come talento, studio, passione e dedizione possano portare un giovane del nostro territorio a esibirsi nei più prestigiosi contesti musicali nazionali e internazionali.