Un intervento di chirurgia robotica ad alta complessità è stato eseguito nei giorni scorsi presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dr. Saverio Arena, dell’Ospedale di Perugia, dove l’equipe medica ha rimosso con successo un mioma uterino di dimensioni eccezionali da una paziente di 41 anni.

La giovane donna si era rivolta ai sanitari a causa di un dolore acuto insorto di recente. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di una massa addominale di origine uterina dalle dimensioni massime di 26×16 centimetri, con un peso complessivo di 1,9 chilogrammi.

L’intervento di miomectomia robotica, eseguito utilizzando il sistema chirurgico Da Vinci, ha consentito la completa asportazione della massa intrauterina con tecniche mininvasive, garantendo alla paziente un decorso post-operatorio regolare e una pronta ripresa.

Il mioma, noto anche come fibroma uterino, è una massa composta da cellule muscolari e tessuto fibroso

– spiega il dottor Saverio Arena che ha eseguito l’intervento –

Sebbene non sia maligno, può raggiungere dimensioni significative, causando sintomi e complicazioni in alcuni casi. Le cause specifiche dei miomi non sono del tutto note, ma si pensa che fattori genetici, ormonali e ambientali possano avere un ruolo

L’intervento è stato effettuato da un team altamente specializzato composto, oltre che dal dottor Arena, dalle chirurghe ginecologhe Silvia Famiani e Michela Pazzaglia, dall’anestesista Angelo Giacomucci e dagli infermieri ferristi Andrea Batani e Diego Carletti.

Questo caso clinico evidenzia l’eccellenza e il valore della chirurgia robotica nella gestione delle grosse masse addominali ginecologiche, confermando l’Ospedale di Perugia come centro di riferimento per interventi di alta specializzazione che coniugano innovazione tecnologica e competenza professionale.