Gepafin partecipa al prestito obbligazionario di Gruppo Sem a supporto degli investimenti nel sito di Nocera Umbra

Gepafin Spa ha perfezionato la sottoscrizione di Nuovi titoli per un valore nominale di 350.000 euro nell’ambito del prestito obbligazionario emesso da Sorgenti Emiliane Modena (Sem) Spa, società attiva nel settore delle acque minerali e delle bevande.

L’intervento di Gepafin si inserisce in un’operazione finanziaria di più ampio respiro, per un importo complessivo massimo pari a 12.350.000 euro, la cui emissione iniziale è stata sottoscritta da Crédit Agricole Italia Spa e Cassa Depositi e Prestiti Spa.

La partecipazione di Gepafin è finalizzata a sostenere il piano di investimenti del Gruppo Sem, con particolare attenzione al rafforzamento del sito produttivo umbro di Nocera Umbra Fonti Storiche Spa, società controllata dal Gruppo e realtà industriale radicata nel territorio regionale.

“Con questa operazione Gepafin conferma il proprio ruolo a supporto degli investimenti produttivi e della crescita delle imprese con ricadute concrete sul territorio umbro – ha dichiarato Carmelo Campagna, presidente di Gepafin Spa –. La partecipazione al prestito obbligazionario Sem consente di accompagnare un piano industriale che interessa direttamente il sito di Nocera Umbra, contribuendo al rafforzamento di una realtà produttiva significativa per la regione”.

“L’ingresso di Gepafin rappresenta un segnale importante di fiducia nei confronti del nostro progetto industriale e del percorso di crescita che stiamo portando avanti – ha aggiunto Claudio Turchi, presidente del Gruppo Sem –. Le risorse raccolte ci consentiranno di accelerare gli investimenti sul sito di Nocera Umbra, rafforzandone la capacità produttiva, l’innovazione e la competitività, con ricadute positive sull’occupazione e sull’intero territorio. Siamo lieti di poter contare sul sostegno di un partner come Gepafin, che condivide la nostra visione di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del tessuto produttivo umbro”.