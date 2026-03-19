Gemellaggio, firmato il patto con il sindaco di Chicago. La delegazione torna a Cascia: al lavoro per tanti progetti

Nella giornata di mercoledì 18 marzo, a conclusione del Gemellaggio tra Cascia e Chicago, la delegazione italiana è stata accolta nella sede del Comune di Chicago, il momento più alto e significativo del percorso istituzionale del Gemellaggio tra Cascia e la città americana. Significativo l’incontro con il sindaco Brandon Johnson che ha firmato ufficialmente il Patto di Gemellaggio suggellando un legame costruito su valori condivisi e su una profonda storia di fede e comunità. Successivamente, il Consiglio comunale ha accolto, salutato e ringraziato la delegazione con grande attenzione e partecipazione, rendendo questo passaggio un momento di altissimo valore istituzionale. Un atto che rappresenta il coronamento di un percorso importante e che apre nuove prospettive di collaborazione, scambio e amicizia tra Cascia e Chicago.

“Quando Padre Giustino ci ha proposto questo Gemellaggio – ha dichiarato il sindaco Mario De Carolis – come Amministrazione eravamo un po’ preoccupati, ma è stata un’esperienza che non dimenticheremo perché l’emozione enorme di essere accolti dall’altra parte del mondo, grazie alla nostra amata Santa Rita, non si può raccontare. L’accoglienza della comunità della Parrocchia di Santa Rita e di Padre Homero, ma anche del console italiano, Mario Bartoli e della stessa Amministrazione di Chicago hanno aperto le porte a nuove opportunità per il futuro di Cascia e quindi non posso che ringraziarli uno a uno e dire loro ‘Vi aspettiamo a Cascia’ a nome di tutta la delegazione e di tutta la cittadinanza”.

La delegazione del Comune di Cascia composta, oltre che dal sindaco Mario De Carolis e dal presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, anche dal vicesindaco Marco Emili, dall’assessore comunale alle politiche giovanili Niccolò Sabatini, dalla presidente del Consiglio comunale Luisa Di Curzio, dal consigliere Samuele Aloisi, dal dirigente scolastico del Beato Simone Fidati Maurizio Madonia Ferraro è rientrata a Cascia e lavorerà sin da subito per portare avanti i progetti avviati grazie a questo Gemellaggio.

Un ringraziamento speciale va ad Alfredo Cherubini, presidente del Comitato Cascia per Santa Rita, per tutta l’organizzazione tecnica del viaggio e a tutti coloro che hanno preso parte allo stesso. Avere 35 persone che sostengono l’iniziativa e che insieme arrivano a Chicago per sostenere un progetto così grande sottolinea la bontà di quello che abbiamo raggiunto.

La Fiaccola della Pace e del Perdono, invece, arriverà in Vaticano per essere benedetta da Papa Leone XIV il 20 prossimo prima di far ritorno a Cascia per i festeggiamenti ritiani.