“Fuorigregge”: al Sanfra si esplora il rapporto tra informazione e percezione con Matteo Gracis

Al via martedì 28 aprile un nuovo appuntamento con la stagione Sanfra nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia. A salire sul palco alle 21 sarà Matteo Gracis con “Fuorigregge”.

Lo spettacolo esplora il complesso rapporto tra informazione e percezione: come si formano le opinioni, chi orienta il racconto pubblico e quanto ciò che vediamo corrisponda davvero ai fatti. Con uno sguardo critico e mai accomodante, Gracis attraversa i grandi temi del presente — dalla geopolitica ai conflitti fino alle dinamiche del consenso — portando alla luce contraddizioni e zone d’ombra. Tra satira e denuncia, approfondimento e ironia, Gracis costruisce un racconto tagliente e provocatorio, che rompe schemi consolidati e coinvolge direttamente il pubblico, invitandolo a interrogarsi e a riconsiderare il proprio sguardo sulla realtà.

Oltre alla critica, emerge una direzione chiara: “Fuorigregge” è anche un inno alla consapevolezza, un percorso che invita ad andare oltre il disincanto e le contraddizioni del presente. Perché, nonostante i temi complessi affrontati, a prevalere è un messaggio positivo, capace di infondere coraggio, fiducia e gratitudine, restituendo valore al pensiero critico e alla responsabilità individuale.

Prossimi appuntamenti : venerdì 8 maggio Andrea Scanzi con “La sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa”, domenica 10 maggio messinscena della nuova produzione del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, l’Aida.

Appuntamenti della prossima stagione già annunciati : venerdì 2 ottobre Paolo Nori con “Il maestro e Margherita”, giovedì 8 ottobre Turbopaolo con “Il poliziotto del formaggio”, sabato 12 dicembre concerto di Glen Hansard, martedì 15 dicembre Ghemon con “La prima volta, l’ultima volta, l’unica volta”.

La stagione Sanfra è promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Prevendite e informazioni sul siti ufficiali

www.auditoriumsanfrancesco.it – www.meaconcerti.it